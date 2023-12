Fins ara, només 11 atletes individuals neutrals s'han classificat per a la competició, plantejant importants consideracions sobre la representació d'Ucraïna a l'esdeveniment. EP

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va anunciar aquest divendres que els atletes russos i bielorussos tindran permís per participar als Jocs Olímpics de París 2024 sota bandera neutral, excloent-ne les competicions per equips i sempre que no hagin recolzat activament la invasió russa d'Ucraïna.

Segons el comunicat del COI, fins ara només 11 "atletes individuals neutrals" s'han classificat per a la competició, amb vuit russos i tres bielorussos, en comparació amb al voltant de seixanta atletes ucraïnesos.

La situació ha estat objecte d'atenció, ja que la preocupació per una possible absència o debilitament significatiu de la delegació ucraïnesa a París ha inquietat la instància olímpica. Això hauria complicat encara més la participació dels esportistes russos, que ja s'enfrontaran a l'absència d'himne i de bandera.

Després de la prohibició imposada a russos i bielorussos a l'àmbit esportiu mundial el febrer de 2022, en resposta a la invasió russa d'Ucraïna, el COI ha manejat acuradament el procés de reintegració, subratllant constantment que els esportistes no han de ser castigats per les accions dels seus governs.

El març passat, el COI va recomanar a les federacions internacionals reintegrar els atletes russos i bielorussos sota bandera neutral a les seves competicions. Tot i això, la decisió sobre els Jocs Olímpics de París 2024 i els Jocs Olímpics d'Hivern de Milà-Cortina 2026 es va posposar "fins a un moment apropiat".

El COI va prendre el seu temps per avaluar el desenvolupament de les competicions, que va qualificar globalment com a satisfactori, i observar levolució de la posició del govern ucraïnès. Aquest últim inicialment va exigir que els seus esportistes boicotegessin qualsevol esdeveniment que involucrés russos, abans de suavitzar la seva postura aquest estiu.

Tot i que les federacions internacionals han seguit de manera desigual la recomanació del COI, amb l'atletisme mantenint la seva postura en contra de la reintegració dels russos, la 12a Cimera Olímpica celebrada dimarts a Lausana va proporcionar un suport clar del món esportiu.

Representants de federacions internacionals, comitès olímpics nacionals i atletes van instar una decisió "ràpida" per permetre la participació a París dels pocs esportistes russos i bielorussos que van aconseguir superar les classificatòries.