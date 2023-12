Amb aquesta victòria, el Girona es posiciona com l'equip a vèncer a la competició, mentre el Barcelona es veu desafiat a recuperar-se ràpidament d'aquest inesperat revés. EP

En un enfrontament èpic a l'EstadiEtadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el Girona va segellar una victòria sense precedents en vèncer el Barcelona per 2-4, refermant-se com la sorpresa indiscutible de la temporada a LaLiga.

Dirigits per Míchel Sánchez, el Girona va demostrar la seva vàlua en anar-se'n al descans amb un avantatge d'1-2, gràcies als gols magistrals d'ArtemArte Dovbyk i Miguel Gutiérrez, mentre que Robert Lewandowski va marcar per als blaugranes. En una segona meitat de pura emoció, el Girona va segellar la seva gesta amb dues dianes addicionals, cortesia de Valery Fernández i Cristhian Stuani, anul·lant eficaçment el gol d'Ilkay Gündoğan per al Barcelona.

LÍDER

Aquest triomf catapulta el Girona al liderat de LaLiga EA Sports amb 41 punts, dos més que el Reial Madrid, consolidant-se com un equip a tenir en compte a la competició. La victòria arriba després de la impactant actuació del Barcelona contra l'Atlètic de Madrid, cosa que fa que la derrota contra el Girona sigui encara més sorprenent per als seguidors culers.

Xavi Hernández, estrateg del Barcelona, confiava en una alineació sòlida, però el Girona va saber capitalitzar les oportunitats i desplegar un joc eficient. El primer gol va sorgir d'un contraatac impecable, culminant en un gol legítim de Dovbyk. Tot i l'empat momentani de Lewandowski, el Girona va reprendre la davantera abans del descans amb un gol espectacular de Miguel Gutiérrez.

A la segona meitat, el conjunt visitant va ampliar el seu avantatge amb dos gols addicionals de Valery Fernández i Cristhian Stuani, deixant el Barcelona amb una tasca titànica. Tot i que Gündogan va retallar distàncies als minuts finals, el Girona va sentenciar el partit amb un últim gol de Stuani en el temps afegit.

Amb aquesta victòria històrica, el Girona s'erigeix en l'equip a batre a LaLiga EA Sports, mentre que el Barcelona es veu desafiat a recuperar-se ràpidament d'aquest cop inesperat. La competició promet emoció i sorpreses en les properes jornades, consolidant el Girona com un contendent de pes a la cursa pel títol.