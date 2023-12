Selecció espanyola femenina / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol s'enfrontarà als Països Baixos a la primera semifinal de la ' Final a Quatre ' de la Lliga de Nacions , que se celebrarà del 23 al 28 de febrer de 2024 , amb el bitllet als seus primers Jocs com a botí afegit , mentre que França i Alemanya s'enfrontaran també per avançar a la final de la primera edició del torneig continental, segons va oferir el sorteig celebrat aquest dilluns per UEFA.

Les de Montse Tomé, que van acabar líders del Grup 4 de la Lliga A , buscaran a casa un dels dos bitllets per als Jocs Olímpics de París 2024 que reparteix la cita. Les dues finalistes es classificaran per al torneig olímpic; si França -classificada ja per als Jocs com a amfitriona- arribés a la final, també aconseguiria passar la guanyadora del duel pel tercer lloc.

Els duels de semifinals es jugaran el 23 de febrer com a eliminatòries a partit únic a Espanya i França, combinats que actuen com a locals a les cruïlles. A més, el sorteig va confirmar que el guanyador de la primera semi –Espanya o Països Baixos– també acollirà la final, el 28 de febrer –com el partit pel tercer lloc– de la primera edició del torneig continental de seleccions.

La vigent campiona del món es veurà les cares amb el combinat neerlandès, vell conegut per a les espanyoles i que vol revenja. I és que els dos equips ja es van creuar als quarts de final de la cita d'Austràlia i Nova Zelanda, un duel que va decidir un gol de Salma Paralluelo després d'una tensa pròrroga (2-1). Espanya s'ha imposat en els darrers quatre enfrontaments directes.

Països Baixos es va ficar en aquesta primera 'F4' de forma èpica, deixant fora Anglaterra , encara que amb derrotes davant Bèlgica i les angleses. Va ser campiona d'Europa el 2017, i els seus perills més grans apareixen de migcamp cap endavant.

Així, les seves opcions passen per talentoses jugadores com ara Jill Roord, Damaris Egurrola, Lieke Martens, la blaugrana Esmee Brugts o Lineth Beerensteyn. A més, comptarà amb l'ariet Vivianne Miedema, ja recuperada d'una greu lesió de genoll, amb l'objectiu de jugar els segons Jocs seguits després dels de Tòquio.

A l'altra semifinal, el combinat francès, sense pressió i ja classificat per a la cita olímpica, és l'únic invicte dels quatre finalistes, després d'aconseguir, en un Grup 2 compartit amb Portugal, Noruega i Àustria, cinc victòries i només un empat davant de les noruegues, encaixant únicament un gol.

Al davant, Alemanya, l'actual subcampiona d'Europa, que no passa pel millor moment. Es va quedar a la fase de grups en el passat Mundial, i va avançar la 'F4' amb dificultats després de perdre contra Dinamarca i empatar sense gols abans Gal·les. A més, va decidir prescindir de Martina Voss-Tecklenburg i confiar en Horst Hrubesch per aconseguir el bitllet per als Jocs d'un equip sempre competitiu i bregat en moltes batalles.

SORTEIG DE 'PLAYOFFS' D'ASCENS I DESCENS

Durant la cerimònia també es van sortejar els Playoffs d'ascens i descens de les diferents lligues. Després de la fase de grups, quatre seleccions baixen automàticament de la Lliga A, quatre més ascendeixen automàticament de la Lliga B, cinc baixen de la Lliga B i cinc més pugen de la Lliga C.

Així, els duels entre les terceres de Lliga A i les segones de Lliga B seran: Sèrbia-Islàndia, Hongria-Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina-Suècia i Croàcia-Noruega. De la mateixa manera, els ascensos i descensos de Lliga B i C es decidiran en els partits següents: Letònia-Eslovàquia, Montenegro-Irlanda del Nord i Bulgària-Ucraïna. Totes les eliminatòries es jugaran a doble partit entre el 21 i el 28 de febrer.