Laporta i Xavi a la presentació del tècnic. Foto: Europa Press

El Barça tanca aquest dimecres 13 de desembre la fase de grups de la Champions ... amb un petit embolic al si del club. I és que després de la derrota a La Lliga contra el Girona , Xavi Hernández havia donat descans i lliurat del partit contra l'Antwerp Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Ilkay Gundogan .

No obstant, un canvi a la convocatòria (argumentat per una modificació en el pla de viatge) va acabar amb la inclusió dels 4 futbolistes a la llista per al partit que es disputarà a terres belgues.

Preguntat en roda de premsa, Xavi ha assegurat que el canvi havia estat "consensuat" amb el president, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco .

DISCURSOS CONTRAPOSTOS

La diferència de discurs també és una cosa que es comença a apreciar entre el president i l'entrenador. Després d'alguns mals resultats recents, el tècnic ha repetit que l'equip "segueix en construcció", cosa que xoca amb la frase que va pronunciar Laporta poc després de tornar a la presidència. "Perdre amb mi tindrà conseqüències", va dir.

Això es va aplicar a Ronald Koeman, que va ser fulminat pels mals resultats aconseguits... encara que ara, malgrat haver guanyat la Lliga i la Supercopa d'Espanya el curs passat, la irregular campanya que està protagonitzant l'equip fa que comencin a sorgir les primers dubtes.

La propera revàlida, doncs, és davant dels belgues, en un partit que ha de servir per seguir fent caixa, garantir el primer lloc del grup i donar minuts als menys habituals.