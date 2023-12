Vergonya europea: un Barça desdibuixat torna a caure a Champions davant l'Anvers (2-1) / @EP

El FC Barcelona va perdre (3-2) aquest dimecres davant l'Anvers a l'última jornada del Grup H de la Lliga de Campions, aconseguint tot i així el primer lloc de cara al sorteig de vuitens de final però deixant-se en el camí una bona dosi de crèdit. El quadro blaugrana va ser superat pel cuer, un equip que va sumar els primers tres punts sent molt millor que un Barça en hores baixes: sense gol ni defensa. Els de Xavi Hernández van anar a remolc des del minut 2 de matx i, amb un altre error d' Oriol Romeu, van encaixar el segon a la represa.

L'entrada de titulars al tram final no va evitar un desenllaç encara més vergonyós en una nit que havia de ser de celebració pel primer lloc. L'equip de Xavi va perdre una bona oportunitat per recuperar una mica de confiança, gairebé sense res en joc perquè el liderat estava assegurat excepte golejada del Xakhtar al Porto, en un partit de Champions fora de casa. Lluny de casa però contra el cuer, el Barça va arrencar amb la incertesa que l?envolta pel que fa a joc i rendiment d?un equip campió de Lliga fa uns mesos.

Les rotacions no van ajudar i al primer minut, el debutant Héctor Fort es va veure superat en banda dreta i l'Anvers no va marcar de miracle. El xut al peu el va pegar gairebé a continuació Iñaki Peña, amb una pilota complicada per a Oriol Romeu que va portar el robatori local i el gol de Vermeeren als dos minuts (1-0).

El Barça no va tirar a porta fins que al 35, després d'un córner belga, quan Ferran va fer l'1-1 culminant una bona contra i passada de Lamine Yamal . La mitjana ara anterior va fregar el despropòsit del líder del grup, primer amb precipitació i pèrdues de pilota i, quan ja va tenir la possessió, incapaç de trobar profunditat.

Després de la derrota contra el Girona, el quadro de Xavi va continuar ensenyant una fluixa capacitat de pressió i un desconcert general en defensa. En canvi, l'Anvers va saber estrènyer ben amunt i Vermeeren va perdonar el doblet. Una mà que va passar desapercebuda va poder regalar un penal al Barça, però el VAR no va insistir prou ia la contra va sorgir l?1-1 d?un Ferran que va definir bé.

Un altre pas enrere

Lluny de millorar el panorama culer, la represa va portar un quadre local encara molt motivat, amb una mitjana grada molt animada , amb tot un lateral buit per una disputa amb la propietària dels terrenys. Els somriures incrèduls de l'1-0 van evolucionar a costa d'un Barça inoperant i els belgues es van sentir invencibles per moments, amb el 2-1 al 56'.

Van avisar els locals amb un gol anul·lat per un fora de joc mil·limètric, però Janssen va desfermar l'eufòria al Bosuilstadion. Oriol Romeu va tornar a sortir assenyalat, perdent la pilota en mal lloc, i la defensa culer va fer aigua una vegada més davant els Vermeeren, Iussuf, Kerk, Janssen i un Ejuke estel·lar. Xavi va ficar Pedri, Cancelo i Gundogan però l'efecte de reacció va ser fugaç. El canari va entrar inspirat, trencant línies, però no així el portuguès o l'alemany , amb un ritme lent lluny del que exigia una remuntada a Europa.

El mateix Pedri va perdonar la més clara, després d'una deixada de Lewandowski, abans que el polonès deixés el seu lloc a Marc Guiu . Sense perillar el primer lloc, el Barça no va voler fer malbé la festa de l'Anvers, encara que no estigui per tirar coets. Marc Guiu, l'home del debut rècord a la Lliga, va tornar a marcar amb un gran cop de cap ja en el descompte , però a la sacada de centre, el conjunt belga va aconseguir el 3-2 per mitjà d'Ilenikhena.

Un altre pas enrere per als de Xavi, tot i aconseguir l'objectiu del primer lloc cap a vuitens de final gràcies al fet que tenien guanyat el gol average amb un Porto que va golejar (5-3) el Xakhtar Donetsk.