Xavi Hernández / @EP

La victòria parcial de Xavi Hernández sobre Hisenda no és suficient per al tècnic blaugrana, i per això elevarà el seu cas al Tribunal Suprem , segons ha informat El Periódico d'Espanya. El motiu d'aquesta acció legal és la defensa de la manera com va gestionar la tributació dels seus drets d'imatge quan encara era jugador de l'equip culer. El seu objectiu és anul·lar completament els 2,5 milions d'euros que reclama l'administració tributària.

A principis d'octubre, els magistrats de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa van emetre una sentència que afavoria Xavi, encara que només de manera parcial. Al document es detalla com l'entrenador va canalitzar les obligacions fiscals a través d'una societat al seu nom.

Segons la versió d'Hisenda, aquesta estratègia va reduir la base imposable i, per tant, va disminuir els impostos corresponents als ingressos obtinguts. La sentència qualifica aquesta operació com una "simulació", l'únic propòsit de la qual era obtenir un benefici fiscal.

Tot i això, la justícia està reconeixent en els seus errors recents errors per part de la inspecció tributària en la manera com s'havien de gravar els drets d'imatge. En conseqüència, s'estan anul·lant liquidacions que es consideren incorrectes.

En el cas específic de Xavi Hernández, Hisenda li reclamava 2,5 milions d'euros per l'impost de societats corresponent als exercicis 2013 i 2014, tot i que només se n'ha anul·lat una part.



Tot i aquest èxit parcial, hi ha altres aspectes en què Xavi no ha obtingut el suport de l'Audiència Nacional. Els magistrats consideren que no tenen fonaments vàlids en discutir la retenció d?impostos sobre els pagaments rebuts del FC Barcelona, per exemple.

Igualment, l'Audiència Nacional no recolza la postura de Xavi pel que fa al fet que el pagament realitzat pel FC Barcelona a l'agència de representació del futbolista, per serveis que beneficiaven el mateix jugador, segons Hisenda i l'Audiència Nacional, constitueix una " simulació". Les dues entitats sostenen que l'únic propòsit d'aquesta operació era obtenir beneficis fiscals, tant per al campió de coronat de l'Eurocopa 2012 com per al mateix club.



La sentència, datada a principis d'octubre, detalla com el llavors jugador va fer servir Galileu 136, SL, una societat en què tenia pràcticament el 100% de participació, per poder gestionar els drets d'imatge de forma exclusiva, així com els ingressos derivats de ella a Espanya.

Atès que els inspectors d'Hisenda van interpretar que aquesta estructura s'estava fent servir per reduir la base imposable i, per tant, pagar menys impostos, es van emetre acords de liquidació per un total de 2,5 milions d'euros.

Davant d'aquesta situació, Xavi va interposar un recurs davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), el qual no li va atorgar raó el 2019. Posteriorment, va recórrer a la justícia ordinària, que recentment li va concedir la raó de manera parcial.