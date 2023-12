El combinat estatal continua fent història. Foto: RFEF

La selecció espanyola femenina de futbol ha trencat una altra barrera aquest divendres 15, convertint-se en la nou número 1 del rànquing mundial de la FIFA, privilegi en què relleva Suècia i que culmina un històric any 2023.

Les campiones del món havien pujat fins a la segona plaça de la classificació després de la conquesta el 20 d'agost del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, i la seva bona actuació a la Lliga de Nacions, amb el pas a la final a 4 del proper mes de el febrer, li ha servit per posar-se com la nou top mundial.

Espanya és el quart combinat nacional que ostenta aquest honor després d'Estats Units, Alemanya i Suècia. En aquest sentit, Espanya i Alemanya són els dos únics països que poden presumir si han estat els primers dels rànquings masculí i femení.

La selecció que dirigeix Montse Tomé suma actualment 2.066,05 punts i mana per davant de la selecció nord-americana (2.045,12), que millora un lloc, i de França (2.021,69). El combinat suec paga la seva discreta Lliga de Nacions i perd quatre posicions per caure a la cinquena plaça, darrere d'Anglaterra.

El pròxim mes de març, la FIFA publicarà el seu següent rànquing, just després de la celebració de la final en què l'actual campiona del món intentarà trencar una altra barrera històrica i aconseguir bitllet per als seus primers Jocs Olímpics, i per això ha de guanyar els Països Baixos, setena del món.