Tots dos equips necessiten sumar punts per mantenir-se a la baralla pels primers llocs de la taula. EP

Avui, a partir de les 21:00h, Mestalla serà testimoni d'un enfrontament crucial entre València i Barcelona en el marc de la dissetena jornada de LaLiga EA Sports. Aquest duel, que tancarà l'emocionant jornada de dissabte, promet ser determinant per al futur dels dos equips a la competició.

Dirigits per Rubén Baraja, el València arriba a aquest enfrontament amb una ratxa desfavorable de quatre partits sense victòries, enfrontant-se a la urgència de sumar punts per mantenir-se en llocs centrals de la taula i allunyar-se de la zona de descens. Tot i que l'historial recent davant el Barcelona no els afavoreix, buscaran trencar aquesta tendència i oferir una actuació destacada a casa.

D'altra banda, el Barcelona, sota la direcció de Xavi Hernández, afronta aquest matx després de patir dues derrotes consecutives, una a la Lliga de Campions contra el Royal Antwerp. Situats a la quarta posició, empatats amb l'Atlètic de Madrid, els culers necessiten una victòria per no despenjar-se a la cursa pel títol de LaLiga EA Sports.

Tots dos entrenadors han destacat la importància d'aquest enfrontament a les rodes de premsa prèvies. Baraja va expressar la necessitat d'un resultat positiu i l'ambició d'enfrontar-se a un gran rival, mentre que Xavi considera aquest partit com una final, reconeixent la dificultat que presenta jugar a Mestalla.

Pel que fa als precedents, el València ha perdut els últims tres partits contra el Barcelona a Mestalla, però la incertesa del futbol sempre deixa espai per a sorpreses.

L'àrbitre Javier Ortiz Arias dirigirà aquest enfrontament, que es podrà seguir a través de Movistar LaLiga TV.

POSSIBLES ALINEACIONS:

València: Mamardashvili; Thierry, Diakhaby, Mosquera, Yarek; Pepelu, Amallah; Fran Pérez, Diego López, Foulquier i Hugo Duro.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Joao Félix, Lewandowski i Raphinha.