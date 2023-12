El Barcelona, dirigit per Xavi, va mostrar frustració per la manca de contundència a l'àrea rival, mentre que tensions internes i controvèrsies envolten l'equip. EP

El València va aconseguir contenir el Barcelona en un empat que va deixar els dos equips buscant respostes. Hugo Guillamón es va erigir com figura clau en anotar un gol polèmic que va generar debats sobre un possible fora de joc, però que finalment va comptar per igualar el marcador després del gol inicial de João Félix.

La primera meitat del matx va mostrar equilibri, encara que amb més oportunitats per a un Barcelona dirigit per Xavi, que, tot i generar ocasions, no va aconseguir materialitzar-les en gols. La segona meitat va veure els culers agafar la davantera amb un gol de João Félix, però l'alegria va ser efímera, ja que Guillamón va aconseguir l'empat. Tot i els esforços del Barcelona, el porter del València, Mamardashvili, es va erigir com un mur infranquejable, frustrant els intents dels visitants.

Després del xiulet final, les veus al Barcelona van expressar el seu descontentament i van buscar explicacions. Pedri va trucar a la unitat, reconeixent les dificultats actuals. João Félix, autor del primer gol, va destacar la importància de capitalitzar les oportunitats, mentre que Cancelo va manifestar que l'empat en sap poc. Xavi, visiblement insatisfet, va lamentar la falta de contundència a l'àrea rival i va expressar la frustració.

Enmig de la contesa esportiva, sorgeixen tensions internes. Deco, director esportiu del Barcelona, ha estat assenyalat en informes de la Cadena Ser com a responsable de la sortida de Dembélé. A més, es rumoreja una suposada disputa entre Deco i Frenkie de Jong per l'absència d'aquest últim a l'expedició a Bèlgica, encara que el club ha desmentit aquestes afirmacions, al·legant que De Jong estava malalt. Deco busca convertir De Jong en un líder en el renovat Barcelona, però el desafiament persistent és la falta de gol, com van ressaltar João Félix i Xavi al final del matx.