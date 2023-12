Jonatan Giráldez / @EP

L'entrenador del FC Barcelona Femení, Jonatan Giráldez , ha anunciat aquest dilluns que no renovarà el seu contracte, que acaba a final d'aquesta temporada, en què podria augmentar el seu gran palmarès, i que no continuarà sent tècnic blaugrana a la campanya següent.

"Vaig comunicar al club la meva intenció de no renovar el meu contracte, vaig considerar que el 'timing' el que estava utilitzant perquè permetia que el club es pogués organitzar amb el major temps possible al mes de desembre, amb set mesos davant l'acció, per que poguessin buscar el millor futur per al primer equip femení", va anunciar en roda de premsa, convocada gairebé d?urgència aquest diumenge passat.

Giráldez va arribar a la banqueta del Barça Femení com a primer entrenador a l'estiu del 2021, prenent el relleu de Lluís Cortés . Des de llavors, el gallec ha sabut trobar la tecla per seguir amb l'evolució de l'equip català i collint títols, amb una Lliga de Campions, dues Lligues, una Copa de la Reina i dues Supercopes d'Espanya.