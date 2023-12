José Manuel Rodríguez Uribes / @EP

José Manuel Rodríguez Uribes serà nomenat aquest dimarts pel Consell de Ministres com a nou president del Consell Superior d'Esports (CSD), segons ha avançat aquest dilluns la Cadena SER i han confirmat fonts properes al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

El polític valencià és l'elegit per ocupar el buit deixat per Víctor Francos , que va presentar dijous passat "per raons personals" la seua renúncia a este lloc, i la seua presa de possessió està prevista per a dijous que ve.

El seu nomenament el converteix en el cinquè president del CSD des del 2018 després de María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco i el Víctor Francos esmentat, i reflecteix una nova aposta per part del Govern de Pedro Sánchez per un perfil més polític que esportiu, encara que coneix bé el Consell pel seu pas com a ministre de Cultura i Esport entre gener del 2020 i juliol del 2021.

Rodríguez Uribes, de 55 anys, és doctor en dret per la Universitat Carlos III de Madrid i també és llicenciat en dret per la Universitat de València, i fins aquest nomenament ocupava el lloc d'ambaixador d'Espanya davant la UNESCO.