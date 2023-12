Aleksander Ceferin, Florentino Pérez i Joan Laporta / @EP

La UEFA ha presentat als clubs una projecció d‟ingressos sota un nou sistema de competicions que s‟implementaria a partir de la temporada 2024/2025. Aquest format innovador ha estat desenvolupat per aquest organisme en col·laboració amb l' Associació Europea de Clubs (ECA).

Aquest plantejament sorgeix com una alternativa al projecte de la Superlliga europea, liderat per Florentino Pérez. De fet, està pendent que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti sentència aquest dijous per veure si el projecte de la Superlliga pot seguir endavant.

Segons Vozpópuli , la UEFA té prevista una projecció que promet ingressos globals de 3.807,4 milions d'euros per temporada per a tots els clubs europeus des de la campanya 2024/2025 fins a 2026/2027. Aquesta xifra representa la suma que els clubs rebrien després de deduir allò que la UEFA anomena "despeses de competició", així com l'assignació exclusiva de fons destinada a l'organisme suís.

En total, s'estima que la federació europea generarà ingressos per un total de 4.400 milions d'euros gràcies als nous formats de les seves competicions, i la Champions League de 36 clubs és la joia de la corona en aquest conjunt de canvis.

La xifra actualment contemplada supera els 3.500 milions d'euros en ingressos totals projectats per la UEFA per a la temporada en curs, i és significativament superior als almenys 3.000 milions que els clubs reben sota el format actual.

Aquest augment de 900 milions representa un increment del 26%. Aquest èxit s'assoliria mitjançant un augment considerable en el nombre de partits , sent la Champions League la principal contribuent a aquest canvi, amb un increment del 51% en la quantitat de trobades en comparació del format actual.

Els actuals 4.400 milions projectats se situen per sota de la xifra propera als 5.000 milions que es van esmentar durant les negociacions entre la UEFA i els operadors el 2022.

En contrast, la proposta de la Superlliga europea liderada pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ja havia aconseguit reunir 4.000 milions el 2021 amb el seu format original d'única competició, només comptant amb 20 equips que serien gestionats pels mateixos clubs.

LES GUANYS DE LA UEFA

Sota el nou sistema, la UEFA asseguraria una participació mínima del 6,5% en el total d'ingressos generats per les competicions de clubs cada temporada, excloent-ne la partida deduïda per l'organisme suís per cobrir les "despeses de la competició". Aquesta quota es mantindria constant , ja sigui que s'assoleixi, no s'assoleixi o se superi el llindar projectat dels 4.400 milions.

Qualsevol quantitat addicional es distribuiria amb un 6,5% reservat a la UEFA i un 93,5% destinat als equips que hagin accedit a la fase de grups de les competicions.

L' Europa League guanyaria més pes, ja que passaria a representar el 37,5% del repartiment, davant el 30% actual. A més, l'assignació fixa per als clubs augmentaria en 2,5 punts percentuals, arribant a un 27,5%.

En contrast, la ponderació corresponent al 'market pool' (quantitat reservada per país) i al sistema actual de coeficients de diverses temporades retrocediria 10 punts percentuals, situant-se en un 35%.

Per als participants a la Conference League , es mantindrien les ponderacions actuals del 40% per al fix i el rendiment, mentre que un 20% es destinaria al 'market pool' i als coeficients.

El 10% del total projectat per a la temporada que ve es distribuiria entre dos grups d'equips. En primer lloc, els clubs que no participin a competicions europees rebrien 308 milions. En segon lloc, aquells equips que, malgrat classificar per a alguna de les copes europees, quedin eliminats abans de la fase de grups rebrien una assignació de 132 milions.

Addicionalment, es destinarien 25 milions per recolzar la Champions League femenina i la UEFA Youth League.