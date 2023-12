Una imatge del partit. Foto: Europa Press

El Barça va perdre a la pista de l' ALBA Berlín (74-70) , a la jornada 15 de la Fase Regular de l'Eurolliga, en un duel que va començar dominant però en què es va confiar i va acabar pagant-lo amb una derrota, fruit del desencert i males decisions defensives, davant el conjunt que era (abans del xoc) cuer de la competició.

Els blaugrana van caure en un feu que tenien dominat des del 2015 i amb això s'activen totes les alarmes. Era molt important no caure a casa de l'últim classificat, equip que amb prou feines havia guanyat 2 partits de 14 jugats, per redreçar el rumb i, després d'aquesta actuació, els de Roger Grimau encara estan més perduts.

Són 3 derrotes en les últimes 4 jornades. Una mala ratxa de joc i resultats que no té massa pes a la taula però que, si segueix així, podria comportar problemes. Al Mercedes-Benz Arena, el Barça va ser sentenciat per un ALBA que no tenia res a perdre i que, veient que podia treure alguna cosa positiva, va creure més que el Barça a la victòria.

Tot i el 19-22 del primer quart i el 38-41 del marcador al descans, el Barça no va estar còmode. Potser una mica de part de la derrota la va tenir una cosa tan positiva com fer un parcial inicial de 0-8 i signar, poc després al primer període, un altre parcial de 0-9. Entrava tot, al darrere estaven ferms els de Grimau, però se'n va anar en orris en començar el destí general.

De fet, el primer quart ja va acabar amb un 10-2 per a l'ALBA Berlín del tècnic espanyol Israel González. I el segon quart va ser semblant, amb un Barça que va anar de més a menys, que va tornar a agafar rendes boniques però que se'n va anar al descans amb un escàs premi de 3 punts. Avantatge per a res decisiu.

La sensació era estranya. Semblava que l'ALBA, si s'endollava al tir exterior, podia enlairar-se. I, al tercer període, va ser el que va passar. Als alemanys els van començar a entrar els triples i des de diverses posicions, amb Brown, Thomas i Thiemann al capdavant. Per contra, al Barça se li feia petit l'anella i se'n va anar per sota a l'inici de l'últim quart.

L'equip blaugrana havia de reaccionar, però la realitat va ser una altra. L'ALBA seguia augmentant la fe, albirant aquesta tercera victòria, i es va arribar a posar 13 punts a dalt amb un triple de Thiemann (70-57) que va ser més que celebrat a la pista ia la grada. A partir d?aquí, al Barça li tocava remar i remar buscant la riba, on finalment es va ofegar.

Va tirar de galons el quadro culer , en què Nico Laprovittola era el millor i gairebé únic anotador fiable. La llàstima va ser que al base-escorta argentí se li va congelar el canell quan més calent havia d'estar i va fallar els últims dos intents de triple, que podien significar la pròrroga o fins i tot la victòria.

No va arribar la remuntada, amb un ALBA allargant els seus atacs, sense cap pressa, i amb un Barça perdut que no va fer servir bé les poques faltes d'equip fetes a l'últim parcial, que ni tan sols va ser capaç de fer falta en l'última acció ofensiva de els alemanys (amb el marcador final i 6-7 segons en joc) i que, quan va prémer la pressió, va sucumbir davant d'ella.

El Barça va millorar en els instants finals, liderat per un Jan Vesely que va defensar fort, va robar pilotes i va inspirar els seus companys i, a més, en atac va començar a martellejar el cèrcol alemany. Però ningú més es va sumar al carro ofensiu i, quan era obligat anotar, ni Lapro ni Kalinic van poder fer-ho, donant ales a un ALBA que trenca la mala ratxa davant el Barça per sumar la seva tercera victòria, deixant el Barça amb un balanç de 10- 5 i amb possible baixada a la tercera plaça.