Foto: FCB

El Barça va vèncer la UD Almeria (3-2) a la jornada 18 de LaLiga EA Sports per tallar la mala dinàmica encara que sense ostentació, amb un patit matx davant el cuer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i gràcies a un doblet de Sergi Roberto.

L'equip de Xavi Hernández va necessitar avançar-se 3 vegades, amb el definitiu gol del seu capità al minut 83, per enderrocar un Almeria que va estar a punt de puntuar a Barcelona. L?equip de Gaizka Garitano va aguantar dret amb les parades d?un enorme Luis Maximiano i va mantenir la tensió en un Barça que va salvar una final.

Xavi va dir després de Mestalla que va ser el resum de la temporada blaugrana, però cada partit és un reflex d'un camí molt irregular. El tècnic de Terrassa podia tenir l'excusa de les baixes d'aquesta setmana, Frenkie De Jong i Pedri, dos jugadors vitals, però a casa, contra el cuer i després de dues derrotes i un empat, al vigent campió de Lliga només li valia una victòria .

El Barça va mostrar les seves 2 cares i se'n va anar al descans amb un 1-1 i amb xiulets a la grada . El rum-rum va arribar al Lluís Companys veient el seu equip incapaç de trencar el mur visitant. A més, un altre cop la falta de punteria, encara que sense gaire arribada clara, va complicar als de Xavi després de posar-se 1-0 per mitjà de Raphinha a la mitja hora de joc.

Lamine i Cancelo celebren amb Sergi Roberto. Foto: FCB

A pilota parada, com que Sergi Roberto havia perdonat la més clara, el brasiler va calmar les aigües i va reactivar els locals. De sobte, la pressió del Barça sí que va funcionar, el conjunt de Xavi sí que va recuperar pilotes després de perdre'ls i, en un, Lewandowski va patir la parada de Maximiano que va evitar el 2-0 i la tasca encaminada.

En comptes d'això, la defensa catalana va descuidar Baptistao a l'1-1, revisat pel VAR però sense fora de joc, al minut 43. L'ex de l'Espanyol, entre altres, en va tenir fins i tot una altra més, després d'una bona jugada visitant , que va desfermar aquests xiulets a Montjuïc camí als vestidors. La segona meitat va ser força calcada.

Xavi va ficar Ferran, asseient per al segon temps Joao Félix, i l'internacional espanyol va tenir dues ocasions a la represa i dues més Lewandowski, però Maximiano es va fer gran. L'Almeria va jugar amb els dubtes del rival, però les seves també van sortir a la llum, un altre cop a pilota parada. Els mateixos protagonistes que a la primera: Raphinha la va posar a Sergi Roberto i el capità va rematar a la perfecció el 2-1.

Per amargor dels de Garitano, el córner va haver de ser de porta perquè l'últim a tocar va ser Balde, però l'Almeria encara va mantenir la fe a gratar una mica de la maror blaugrana. Així, en una pilota ploguda, Iñaki Peña va xocar amb Araujo i la pilota solta la va enviar a la xarxa Edgar per fer el 2-2 a 20 minuts del final i fer somiar els visitants amb el seu primer triomf de Lliga. Xavi va ficar Lamine Yamal i, abans, un Oriol Romeu que va deixar anar Sergi Roberto.

El capità va aprofitar la seva posició en segona línia per colar-se entre la defensa andalusa per signar el seu doblet, després de dos mesos sense jugar per lesió, a bona passada de Lewandowski. Iñaki Peña va esmenar el seu error amb una aturada clau al final i el Barça va respirar el desesperat, en el comiat al 2023, per no perdre més el ritme que marquen Girona i el Real Madrid per sobre.