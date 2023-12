Una acció de la trobada. Foto: Real Madrid

Encara falten 2 jornades de la fase de grups de la Champions League ... però aquests partits ja no tindran cap transcendència a efectes de classificació per al Real Madrid. I és que el conjunt blanc va quedar eliminat de la màxima competició continental a la fase de grups després de la derrota contra el Paris FC (0-1).

El Real Madrid va anunciar les seves intencions d'hora al partit, que va començar amb un ritme frenètic. Al minut 4, Raso va enviar una centrada al segon pal, connectant amb Zornoza la rematada del qual va ser desviat cap al lateral de la xarxa. Les jugadores franceses van respondre ràpidament amb un xut de Bourdieu que es va desviar lleugerament. L'equip madrileny mantenia el control de la possessió, mentre que el París FC buscava contraatacs per causar perill. Passada la mitja hora, les dirigides per Alberto Toril van tenir l'oportunitat més clara, amb un potent xut d'Olga des de llarga distància que va obligar la portera rival a fer una espectacular intervenció amb la mà per evitar el gol.

Va arrencar millor la segona meitat el conjunt francès, que va gaudir de dues bones ocasions per aconseguir el 0-1. Primer va ser Bourdieu amb un copejo elevat i, en la següent jugada, Mateo també va enviar el seu tret per sobre del travesser. Va ser llavors quan el Madrid va introduir més energia al camp i van tornar de les seves lesions Linda, Toletti i Feller.

Aquesta última va tenir a les botes l'1-0 al cap de pocs minuts, però Nnadozie va rebutjar el xut. El partit era un anada i tornada, i aquesta vegada va ser el torn del Paris FC. Misa va fer una demostració de reflexos a un tir molt perillós de Thiney. La francesa va veure porta poc després en transformar una pena màxima que va resultar decisiva. La col·legiada va assenyalar un penal molt rigorós per enderrocament de M. Oroz a Hocine que va donar el triomf a les parisenques.