El Barça va fer caixa amb l?amistós. Foto: FCB

En aquest cas, el resultat sí que va ser el menys important. El Barça ha perdut aquest divendres 22 de desembre contra l'Amèrica de Mèxic (2-3) el partit amistós jugat a l'Estadi Cotton Bowl de Dallas (Texas), en un duel beneficiós per al club a nivell econòmic ( amb el cobrament de 5 milions d'euros ) però no tant per a l'equip a nivell físic i esportiu, amb una ensopegada que aprofundeix la ferida pel que fa al baix nivell de joc de l'equip.

Amb Andreas Christensen, Frenkie De Jong i João Félix com a tres únics integrants de la primera plantilla a l'onze inicial, el Barça va saltar bé al terreny de joc del Cotton Bowl i Lamine Yamal es va reivindicar amb un matiner gol.

L'alegria no va durar gaire al Barça, que provaria una primera píndola del que l'esperava a la segona part. Al minut 12, Quiñones va anotar el primer gol a la nit de doblet, culminant d'esperó una bona jugada col·lectiva dels mexicans a la vora de l'àrea blaugrana. I va ser penetrar a l'àrea i tenir l'encert necessari per tornar a igualar el marcador.

En un inici de partit trepidant, abans de la mitja hora el Barça va aconseguir avançar-se de nou. Ho va fer per via de Marc Guiu, que ja sap marcar en partit oficial amb el primer equip i té més que bona pinta. Aquesta vegada, va culminar amb precisió una jugada en què el lateral dret Héctor Fort va demostrar l' ADN Barça amb diverses parets i passades al primer toc abans d'assistir a Guiu, que es va llançar a terra, amb tot, per marcar.

Però aquí es va mullar la pólvora blaugrana, sota la pluja que queia a Dallas. El mateix Guiu no va encertar a rematar bé una centrada-xut de Marc Casadó i el duel se'n va anar 2-1 al descans gràcies a una fantàstica parada del meta 'culer' Ander Astralaga en un mà a mà amb el davanter argentí de l'Amèrica Leonardo Suárez .

Després del descans, Quiñones va anotar el seu segon gol de la nit al 50', poc després que Ferran Torres, que va entrar de refresc i va exercir com a capità, posés a prova amb un xut massa centrat al meta mexicà. Quiñones, per contra, va robar la pilota al central Pau Cubarsí per després batre, de tir col·locat, Astralaga.

Que el Barça estava desconnectat, desmotivat o cansat del viatge es va notar en diverses accions. Entre elles, una jugada claríssima de gol en què Ferran Torres, que podia controlar i xutar a plaer, va voler donar-li de primeres i va fer una rematada defectuosa que no va veure no porteria. O en un xut als núvols texans d'Oriol Romeu, un altre dels membres del primer equip que van entrar a la segona part, com Cancelo i Lewandowski.

Tot i això, va ser Henry Martín al minut 82 qui va donar el gol del triomf a l'Amèrica, rematant de cap (o més aviat amb la gepa) una centrada lateral de servei de falta que va agafar mal col·locada la defensa blaugrana. Gairebé sense temps de reacció, Ferran Torres va estar a prop del que hauria estat l'empat final dues vegades, però el seu xut de volea va sortir una mica creuat i, poc després, va provar des de lluny però el meta mexicà va evitar que es mogués més el marcador.