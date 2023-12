El Mundial de la selecció espanyola ha estat un dels moments del 2023. Foto: Europa Press

2023 arriba al final i, per tant, és moment de fer el resum i la recopilació de les informacions que han marcat l' agenda dels darrers 12 mesos.



Catalunya Press segueix aquest balanç de l'any pels continguts més rellevants de la secció d'esports.



EL PRIMER MUNDIAL PER A ESPANYA...

Pel que fa a l'esport rei, el futbol, la gran notícia va ser el triomf de la selecció espanyola a la Copa del Món. Tot i arribar a la cita enmig d'una enorme polèmica per la renúncia de diverses internacionals, les de Jorge Vilda van aconseguir aixecar el títol.

Espanya es va convertir així en el segon dels països que poden presumir de ser campions del món femenins i masculins. Aquesta fita abans ho havia aconseguit Alemanya.

... I L'EXPLOSIÓ DEL CAS RUBIALES

Tot i això, la celebració del campionat (i els mesos que van venir) va tenir com a protagonista l'episodi del petó que el llavors president de la RFEF, Luis Rubiales, va donar a una de les futbolistes de l'equip, la davantera Jenni Hermoso.

El cas es va judicialitzar (a part de ser objecte de debat social i polític) i, malgrat que en una assemblea surrealista Rubiales va dir que no dimitiria, va acabar sent inhabilitat pel TAD.

Diverses companyes d'Hermoso van declarar davant el jutge que el petó no va ser consentit, mentre que Rubiales sempre va defensar que sí que ho va ser.

EL BARÇA, REI D'EUROPA (UN ALTRA VEGADA)

2023 també passarà a la història com l'any en què el primer equip femení del Barça tornava a guanyar la Champions League. Amb un joc excels i un domini que també exerceixen a la lliga, les blaugrana enamoren tot el panorama futbolístic.

És la segona vegada que el conjunt barcelonista aixeca la màxima competició continental i ho va fer davant d'un dels grans d'Europa, el Wolfsburg.

PILOTA D'OR: EL PRIMER D'AITANA I... L'ÚLTIM DE MESSI?

Una de les derivades del triomf a Champions i Mundial va ser la Pilota d'Or per a Aitana Bonmatí. La de Sant Pere de Ribes ha crescut futbolísticament en una temporada en què Alexia Putellas (l'anterior propietària del guardó) va estar al dic sec per una lesió de genoll.

A més, a la gala de premis també es va emportar el seu Leo Messi; la Masia del Barça va poder presumir, de nou, de 2 dels seus a dalt de tot... encara que el de l'argentí serà, amb gairebé tota probabilitat, l'últim.

EL MUNDIAL MASCULÍ TORNA A ESPANYA

Aquest any també s'ha anunciat l'organització del Mundial de futbol masculí del 2030, que tindrà com a seus Espanya, Portugal i el Marroc.

A més, per commemorar el centenari de la primera Copa del Món, alguns dels partits inaugurals es jugaran tres partits a l'Uruguai, el Paraguai i l'Argentina.

LA JUSTÍCIA DÓNA LA RAÓ A LA SUPERLIGA

Per tancar les informacions del futbol, a les acaballes de l'any, dijous passat 21, es va publicar el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas de la Superlliga.

La competició, impulsada pel Real Madrid i el Barça (ara mateix són els 2 únics clubs que estarien a bord del projecte) tindria llum verda per continuar avançant, ja que el jutge va dir que FIFA i UEFA haurien comès "abús de poder" amenaçant els clubs amb multes.

ALCARAZ, NÚMERO 1 DEL TENNIS MUNDIAL

L'any també serà recordat, pel que fa al tennis, com el primer en què el murcià Carlos Alcaraz es convertia en el número 1 mundial.

En un any marcat per l'absència de Rafa Nadal, el jove Alcaraz ha confirmat el relleu del de Manacor com a referència del tennis espanyol.

MARC MÁRQUEZ DEIXA HONDA

Pel que fa al motociclisme, una de les bombes va ser la separació de Marc Márquez amb Honda. El pilot de Cervera, multicampió del món a totes les cilindrades, abandona la que ha estat casa seva durant gairebé tota la seva trajectòria.

El català ha deixat la factoria japonesa per signar el contracte amb un altre fabricant llegendari, la italiana Ducati.

ARABI SAUDÍ GUANYA: JON RAHM SIGNATURA PER LIV

L'última de les notícies de la selecció de Catalunya Press també és recent i de l'univers del golf; el bilbaí Jon Rahm ha decidit trencar la seva relació amb el circuit nord-americà, la PGA, i signar pel d'Aràbia Saudita, anomenat LIV.

No és l'únic esportista que ha decidit posar rumb a l'Orient Mitjà, seduït per les quantitats econòmiques que països com el saudita, Qatar o els Unió dels Emirats Àrabs ofereixen.