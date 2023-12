El brasiler ja ha arribat a Barcelona. Foto: FCB

"És un somni que he fet realitat". Amb aquestes paraules, repetides per tants i tants futbolistes quan fitxen per un club, Vitor Roque, Tigrinho, ha volgut deixar clar que la seva arribada al Barça és una cosa que ha anticipat durant anys.

El brasiler ha arribat aquest dimecres 27 de desembre procedent del Brasil després de celebrar el Nadal al seu país natal, i s'incorporarà als entrenaments amb els seus companys quan acabin les vacances, divendres que ve 29.

Cal veure, doncs, quan debuta el jove futbolista sud-americà, que encara no figura com a inscrit a la pàgina web de La Lliga.

Una altra de les preguntes que cal fer és si la vostra arribada és l'única en aquest mercat d'hivern; la direcció esportiva blaugrana estaria treballant per veure si és possible reforçar també la zona medul·lar.

Tot i això, qualsevol operació que pugui afrontar el club està supeditada al fair play financer.