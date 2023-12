La triatleta Susana Rodríguez i el tennista Carlos Alcaraz han estat guardonats com els millors esportistes de l'any als Premis Nacionals de l'Esport , que també reconeixen Raúl Entrerríos, Izan Almansa, l'equip nacional de patinatge sobre rodes o la Fundació Síndrome de Down de Madrid.

El jurat dels Premis Nacionals de l'Esport, designat pel Consell Superior d'Esports (CSD), ha fet públic dimecres 27 de desembre passat la decisió de les 14 categories de l'edició que premia els mèrits del 2022 i que encapçalen Rodríguez i Alcaraz .

La triatleta gallega amb discapacitat visual, actual campiona paralímpica i que el 2022 va guanyar l'or mundial i europeu, ha estat distingida amb el Premi Reina Letizia, mentre que el tennista murcià, campió el 2022 de l'Open dels Estats Units i que va acabar aquell any com a número u del món, amb el Premi Rey Felipe. Rodríguez és la primera esportista amb discapacitat, dona o home que guanya aquesta categoria d'aquests guardons.

A més, el Premi Princesa Leonor, que es concedeix al millor esportista menor de 18 anys, ha estat per al jugador de bàsquet Izan Almansa, campió d'Europa amb la selecció sub-18 i subcampió del món sub-17 el 2022 i en tots dos casos com 'MVP', mentre que la Fundació de Síndrome de Down Madrid recollirà el Premi Infanta Sofia, que premia la persona, entitat o institució que, per la seva pròpia actuació esportiva o pel foment de l'activitat d'altres, hagi destacat especialment a l'esport de persones amb discapacitat, inclusiu o esport paralímpic o que hagi fomentat i possibilitat l'activitat esportiva entre persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

El saltador hispà-cubà ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos, que s'atorga a la revelació de l'any, i el Premi Reina Sofía, que premia el 'joc net' o l'eradicació de qualsevol tipus de violència a l'esport, ha recaigut en els periodistes Paloma del Río i Antonio Pampliega per la seva implicació en la defensa de les dones sota l'amenaça talibana i l'assistència a immigrants.

La Copa Baró de Güell, que premia l'equip o selecció nacional més destacada, és per a l'equip espanyol de patinatge, que als Jocs Mundials del 2022 va aconseguir 40 medalles i va pujar al podi en totes les categories en què va tenir representació, mentre que el RC Mediterrani de Màlaga ha estat reconeguda amb la Copa Stadium per la seva contribució especial a tasques de promoció, difusió i foment de l'esport, especialment de l'esport base. L'exjugador d'handbol Raúl Entrerríos serà distingit amb el premi Nacional Francisco Fernández Ochoa per la seva trajectòria.

A més, la Confederació Panamericana de Ciclisme serà reconeguda amb el Trofeu Comunitat Iberoamericana, en homenatge al centenari de la seva fundació, i, com a principal novetat i coincidint amb la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, el Trofeu Unió Europea serà per a l'esquiadora txeca Ester Ledecka, actual campiona olímpica d'eslàlom gegant paral·lel de surf de neu.

El Premi Consell Superior d'Esports, destinat a l'entitat local espanyola que s'hagi destacat més per les seves iniciatives per al foment de l'esport, ha estat per a l'Ajuntament de Getafe pel programa 'Getafe Ciutat Diversa', que persegueix la integració i la igualtat i que té com a objectiu l'eradicació de la violència i la discriminació, i la Universitat d'Alacant ha estat premiada amb el Trofeu Joaquín Blume pel seu compromís amb l'esport i ofereix instal·lacions d'alta qualitat accessibles a la comunitat universitària.

Finalment, el Premi Nacional a les Arts i les Ciències Aplicades a l'Esport s'ha atorgat a Alberto Palomar, Magistrat del contenciós administratiu, Doctor en Dret i referent en dret esportiu.