López, a la seva etapa a l'Espanyol. Foto: RCDE

El porter Diego López, exporter entre altres equips de Real Madrid, Espanyol, Vila-real, Sevilla i AC Milan, ha anunciat la seva retirada del futbol professional després d'haver complert 42 anys el 3 de novembre passat.

Durant una xerrada al fòrum La Unión-El Progreso, organitzat per El Progreso de Lugo , Diego López va anunciar la seva retirada després de 23 anys dedicats al futbol, 18 a l'elit fins que va tancar la seva trajectòria al RCD Espanyol i finalment al Rayo Vallecano.

L'estiu passat va acabar el seu contracte a Vallecas i estava sense club des d'aleshores. "Les condicions es van donar així, al Rayo vaig jugar poc i va arribar el moment de dir adéu i fer altres coses que tinc moltes ganes de fer després de tants anys com a professional, com estar amb la meva família, aprofitar el temps lliure d'una altra manera i altres coses que puguin venir en el futur", va comentar el ja exguardeta.

"Davant l'anunci de Diego López sobre la seva retirada del futbol com a jugador, el Real Madrid vol mostrar el seu afecte, agraïment i reconeixement a un gran professional ia un dels nostres grans porters. Molta sort, estimat Diego, per a tu i per a tu família", va dir el Reial Madrid aquest dijous des del seu perfil de X.