Ancelotti segueix, els rumors acaben. Foto: Europa press

El Real Madrid ha anunciat la renovació per 2 temporades més, fins al 30 de juny de 2026, del contracte amb el tècnic italià Carlo Ancelotti, posant fi així als rumors sobre el seu futur i una possible marxa a final d'aquesta temporada per dirigir a la selecció brasilera.

"El Real Madrid CF i Carlo Ancelotti han acordat l'ampliació del contracte del nostre entrenador fins al 30 de juny del 2026", ha indicat el 14 vegades campió d'Europa el dia en què el primer retornava als entrenaments.

L'actual és la segona etapa del tècnic transalpí al Santiago Bernabéu i amb aquesta decisió per part dels caps esportius de la Casa Blanca acaben, de moment, els seus possibles vincles amb la Canarinha .

En les seves 5 temporades al conjunt blanc, ha guanyat 10 títols: 2 Champions League, 2 Mundials de Clubs, 2 Supercopes d'Europa, 1 Lliga, 2 Copes del Rei i 1 Supercopa d'Espanya.