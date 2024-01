Foto: @EP

Loida Zabala ha rebut l'alta hospitalària després de lluitar contra un càncer en els darrers temps. A la destacada halteròfila paralímpica li van diagnosticar un tumor pulmonar i de masses a l'octubre passat, però ha deixat el calvari enrere.

L'esportista ha declarat a X que tornava a ser "lliure". "¡Per fi em van donar l'alta! Ai, que feliç estic. Reconec que la nit de Nadal i Nadal ha estat dur passar-ho aquí. Són unes dates molt assenyalades que m'hagués agradat passar-les a Extremadura. No he estat en el meu millor moment i demano disculpes a la meva mare i la meva parella per no tenir la mateixa energia de sempre", assenyalava l'atleta paralímpica.



A més, també agraïa a la seva mare per "estar les 24 hores amb mi durant tants dies a l'hospital, a la meva parella per tot el suport, a tots vosaltres per donar-me la vostra llum cada dia ia tot el personal sanitari de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal per fer possible que sortís d'una infecció tan greu i per tant afecte amb què m'han tractat”.

OBJECTIU: JOCS PARALÍMPICS EL 2024



Aquests problemes de salut han arribat a Loida Zabala a menys d'un any que comenci els Jocs Paralímpics de París 2024 , per als quals la paralímpica ja havia aconseguit la classificació. Però ella, malgrat tots els inconvenients amb què s'ha trobat, tenia un objectiu clar: estar a la propera edició dels Jocs Paralímpics.

En el transcurs de la seva batalla contra el tumor, Loida Zabala expressava constantment: "París és la meva font de motivació, el meu somni". El seu objectiu era participar en els seus cinquens Jocs Paralímpics consecutius en la disciplina d'halterofília, havent competit prèviament a Pequín 2008, Londres 2012, Rio 2016 i Tòquio 2020.

És fonamental tenir present que la vida de Loida Zabala ha estat marcada per desafiaments de salut, ja que a la primerenca edat d'11 anys va enfrontar una mielitis transversa que li va prendre la mobilitat de les cames. Tot i aquests obstacles, ha afrontat cada situació amb una actitud positiva.