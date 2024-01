Valero va ser pionera per a l'esport espanyol. Foto: RFEA

La Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) ha confirmat aquest dimarts 2 de gener la mort als 68 anys, com a conseqüència d'un vessament cerebral que va patir a finals del 2023, de l'aragonesa Carmen Valero , que va ser campiona del món de cros i va convertir en la primera atleta olímpica espanyola als Jocs de Montreal 1976 . L' esportista residia a Sabadell .

Així ho ha confirmat la RFEA al seu compte de X. "La nostra pionera. La dona que va obrir camí. La mare del nostre atletisme. La primera atleta olímpica espanyola. Bicampiona del món de cros. La millor atleta espanyola del segle XX. Gràcies, Carmen, t'estarem eternament agraïts", arreplega la publicació.

Hores abans, confirmaven que Carmen Valero, natural de Castelseràs (Terol), va patir un vessament cerebral abans d'acabar l'any i que, després d'estar diversos dies en coma, aquest 1 de gener havia estat desconnectada, encara que el seu cor seguia bategant en aquest moment.

Per la seva banda, el Consell Superior d'Esports, a la mateixa xarxa social, ha traslladat, "amb profunda tristesa", el seu adéu a Carmen Valero, a qui ha definit com a "referent, exemple i guia per a totes les dones que van seguir els seus passos ".

"El seu llegat és inesborrable. Va ser la primera atleta olímpica espanyola i dues vegades es va proclamar campiona del món de camp a través" , recull la publicació.

"Ens ha deixat una aragonesa pionera al món de l'esport, història de l'atletisme a Espanya. DEP", ha publicat el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón.