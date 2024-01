Bell, en un entrenament amb la selecció espanyola. Foto: Europa Press

Jennifer Hermoso ha ratificat aquest dimarts 2 de gener a l'Audiència Nacional que el petó que li va clavar l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales després de guanyar el Mundial no va ser consentit i que es va sentir coaccionada .

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han confirmat que Hermoso ha assegurat davant el jutge Francisco de Jorge el que va declarar davant la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez , abans que s'incoessin diligències.

Hermoso ha insistit que el petó va ser inesperat i en cap moment consentit . Així mateix, ha reiterat que després del petó, tant en el vol de tornada a Espanya com en la seva estada a Eivissa, va patir un garbuix constant que va alterar la seva vida normal, i li va produir una situació de desassossec i tristesa, segons aquestes fonts.

La jugadora ha declarat com a testimoni davant el Jutjat Central d'Instrucció Número 1, on estava citada a comparèixer després que se'l cités inicialment el 28 de novembre passat, però s'ajornés perquè dues defenses (entre elles les del mateix Rubiales) sol·licitessin el seu ajornament en coincidir-los amb altres processos judicials.

"NO M'HO ESPERAVA"

Cal recordar que la jugadora ja havia comparegut davant de la tinent fiscal. En aquella declaració, revelada per Telecinco , la jugadora de futbol va assegurar que no s?havia sentit respectada. "M'estaven sotmetent a alguna cosa que jo en cap moment vaig buscar ni vaig fer per trobar-me amb aquesta situació", va revelar.

"Em vaig veure amb el petó a la boca i ja directament em vaig baixar a la tarima amb les meves companyes", va rememorar Hermoso a preguntes de la fiscal. "Ni m'ho esperava", va afegir l'esportista. En aquest punt, la futbolista va recordar que la victòria del Mundial va ser un "fet històric" que va costar "la vida aconseguir-ho".

"En cap moment em podia esperar que passés al final una cosa així (...) En una persona de confiança crec que ningú s'esperaria que utilitzaria aquell moment per fer alguna cosa així, per molt espontani que fos", va retreure Hermoso, que també va explicar que quan va baixar de la tarima va explicar el que havia passat amb Rubiales a les seves companyes d'equip Alexia Putellas i Irene Paredes.