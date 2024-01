L?equip celebra un dels 4 gols. Foto: Girona FC

El Girona va vèncer l'Atlético de Madrid (4-3) gràcies a un gol d'Iván Martín al minut 92 per acabar empatat amb el Real Madrid coincidint amb el final de la primera volta de la Lliga. Els gironins deixen a 10 punts els matalassers i únicament el triomf del Real Madrid contra el Mallorca hores abans (1-0) evita que els blanc-i-vermells siguin campions d'hivern.

Els Míchel van signar una altra actuació per al record per alimentar la seva ambició de donar la campanada més gran del futbol nacional i guanyar la Lliga. Després del triomf al torn anterior del Real Madrid contra el Mallorca (1-0), el Girona va respondre per seguir empatat amb els blancs al liderat (48 punts).

Els locals van tornar a atuar un dels grans en un primer temps de nota, però un Álvaro Morata endollat es va encarregar de mantenir l'Atlético al partit. Després del descans, els de Diego Pablo Simeone van mostrar orgull i qualitat per aconseguir el 3-3 i merèixer més fins i tot, però el Girona tampoc va renunciar a l'atac i Jan Oblak va tenir un parell d'intervencions salvadores.

L'empat no valia potser cap i l'agulla li va quedar l'equip de Míchel amb un golàs d'Iván Martín, que havia lluït al centre del camp amb Pablo Torre. Un esclat de joia a Montilivi per començar el 2024 com van deixar el 2023, a la carena d'una onada que arrasa tot el que agafa. L'Atlético es va fer roca, però la va allunyar la marea gironina fins als 10 punts (38).

Els de Simeone van fallar de manera difícil d'explicar davant d'un Girona que demostrava la seva capacitat de ser vertical. Als 30 segons la va tenir el conjunt local amb una escapada de Sávio i als dos minuts va marcar Valery l'1-0. L'Atlético no va sortir bé, però els del Cholo van demostrar una pasta especial per buscar solucions.

Roro Riquelme, exjugador del Girona, va donar sortida als madrilenys, també Hermoso i Lino per bandes. Morata va anar al rescat amb l'1-1, però a la pressió asfixiant, el Girona va signar el 2-1 per mitjà de Sávio. L'Atlético va patir i després d'una altra de Couto, a la cantonada va arribar el 3-1 de Blind. L'eufòria a les grades va tenir el fre d'un Morata que va arribar a empatar el matx al descompte.

El 3-2 va ser l'únic que va valer, l'altre va ser fora de joc, però els de Simeone van demostrar que competirien. La represa va ser un gran desafiament visitant, bolcat sobre la meta rival en una successió d'ocasions fins que va aconseguir el 3-3 amb De Paul i Morata novament protagonistes. L'Atlético va saber robar el moment a un Girona menys còmode amb tants minuts sense pilota.

Tot i això, no va aparèixer un Griezmann a un gol de ser el màxim golejador de la història blanc-i-vermella, ni un canvi miraculós de la banqueta del Cholo aquesta vegada. Al Girona no li va importar tenir la pilota a la teulada i va forçar dues grans intervencions d'Oblak, especialment una a Aleix García, fins que Iván Martín la va posar a l'escaire per a un 4-3 que va fer embogir els locals.