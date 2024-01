Catalunyapress fcbbaskclas24

El Barça va derrotar el Real Madrid (83-78) al Palau Blaugrana, a la jornada 18 de la fase regular de l'Eurolliga , en un Clàssic calent i igualat que Jan Vesely i Nico Laprovittola van tenyir de blaugrana, en un gran final de partit de l'equip de Roger Grimau , que recupera la fe.

Tot just és la segona derrota de l'equip blanc des de començament de campanya, però aquesta nit els de Chus Mateo no van poder evitar el que sí que van evitar en la passada jornada davant l'ASVEL sobre la botzina. El Barça, que venia d' encaixar duríssimes derrotes a l'Eurolliga i la Lliga Endesa es va refer de tot i va guanyar més que un partit.

Aquest Barça pot i ha de créixer a partir del triomf. De res no haurà servit oposar tanta resistència davant el líder, davant l'etern rival, si en els pròxims duels tornen a aparèixer els alts i baixos i les desconnexions. Si Roger Grimau ha d'impregnar alguna cosa a l'equip, del que va ser com a capità, és la lluita i la intensitat que els seus homes sí que van tenir al tram final d'aquest Clàssic.

I això que va començar la contesa igualada, amb un Real Madrid amb un punt més sobre la pista, més connectat al duel i conscient del que hi havia en joc. Però aquesta igualtat es va trencar en un darrer quart (23-16) on el Barça va arribar a guanyar de +12 punts (74-62) i va gaudir d'un parcial de 16-0. El Barça va posar les bases d'un triomf que, amb una defensa fèrria i gràcies a un Palau Blaugrana clau, no va deixar escapar.

Com que el duel de la primera volta d'aquesta fase regular de l'Eurolliga, que va acabar amb victòria blanca molt ajustada al WiZink Center (65-64), aquest nou Clàssic europeu va estar igualat. En aquesta ocasió els blancs no van poder enlairar-se, amb una renda màxima de +8 a la primera part, i el Barça es va aferrar a la màgia i força del Palau per resistir, sempre per sota però a prop.

Sovint es diu que un partit igualat es decideix per detalls. Sona a tòpic del que tiren entrenadors i jugadors per no explicar el que potser és inexplicable. Aquesta nit, al Palau, aquests detalls van tenir minut, segon, noms i cognoms. A l'arrencada de l'últim quart, just quan Nico Laprovittola va anotar la primera cistella en joc i va igualar el marcador a 62-62, l'argentí es va enganxar amb Sergio Rodríguez.

Va ser una jugada saldada amb una parada per veure l'instant replay i dues antiesportives; una per a cadascun. Però aquesta picabaralla entre els dos jocs va fer que el Palau Blaugrana explotés, veient la repetició en directe al vídeomarcador. I Laprovittola, de sang calenta, es va créixer alhora que un equip blaugrana que es va catapultar a la seva màxima, ia la del partit, amb un 74-62.

Un parcial favorable al Barça que semblava trencar la igualtat prèvia, amb un estel·lar Jan Vesely ja confirmat, passés el que passés, com a millor jugador blaugrana de la nit. Però aquest Madrid, el millor equip del moment a Europa, no ven barata la seva pell i va resistir, es va posar a tocar safarranxo de combat i va tornar a esbandir la diferència, encara amb un món per jugar al Palau. Però el Barça, aquest nou Barça que hauria de sortir d'aquest xoc, no es va deixar acovardir i, altrament, es va créixer davant l'adversitat per guanyar.