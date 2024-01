Foto: @EP

La migcampista espanyola Virginia Torrecilla va anunciar aquest dijous la seva retirada esportiva als 29 anys, la meitat al més alt nivell i després de passar per clubs com el FC Barcelona, l'Atlètic de Madrid i el Vila-real , el que era el seu equip actual , i també de ser internacional amb la selecció.

"Doneu-vos les gràcies per l'immens afecte que m'heu donat durant tant de temps i dir-vos que sempre us portarà al meu cor", va assenyalar Torrecilla en un vídeo a les seves xarxes socials, acompanyat d'imatges a tots els clubs pels quals ha passat i de la selecció espanyola. Torrecilla va començar a convertir-se en una de les millors centrecampistes espanyoles des de ben jove.

Després de formar-se al Badia Cala Millor i al Club Esportiu Servense, va arribar a debutar, mitjançant un permís especial, amb tan sols 15 anys a Primera Divisió amb la Unió Esportiva Collerense. Poc després, quan era a l'Sporting Ciutat de Palma, el FC Barcelona la va fitxar i amb el conjunt blaugrana, amb què va guanyar els seus primers títols, tres Lligues i dues Copes de la Reina.

De tota manera, va decidir provar molt aviat sort a l'estranger i va marxar a França per jugar i guanyar més experiència i minuts al Montpeller, on va estar entre el 2015 i el 2019. Després, va tornar al futbol espanyol per jugar a les files de l'Atlètic de Madrid, amb què va guanyar una altra Copa de la Reina i una Supercopa d'Espanya, abans de rebre la notícia que canviaria la seva vida.

El maig del 2020, la balear, amb 25 anys, va haver de deixar la pràctica esportiva en ser-li diagnosticat un tumor cerebral i afrontar una llarga i dura recuperació. El gener del 2022, va tornar a entrar en una convocatòria amb el conjunt blanc-i-vermell per a la Supercopa d'Espanya i finalment va realitzar el seu emotiu retorn, 683 dies després, a la final davant el Barça, quan va entrar als minuts finals amb una sonora ovació de la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) i el reconeixement i afecte de les seves companyes, que la van mantenir després del xiulet final.

Tot i això, Torrecilla no va tenir continuïtat en forma de minuts a l'equip matalasser, amb el qual encara va poder celebrar un nou títol, la Copa de la Reina de la temporada passada. Finalment, va optar per canviar d'aires i fitxar pel Vila-real per a aquesta campanya 23-24, però tot i que havia reconegut el positiu d'aquest nou escenari a la seva vida, ha optat per retirar-se.

"Des del Vila-real CF li agraïm el compromís mostrat durant aquests mesos i li desitgem sort en el futur", va subratllar el conjunt castellonenc, amb qui va participar en vuit partits, acumulant tan sols 152 minuts.

"Has estat tot un exemple de superació i de vida, Vir. Estem orgullosos d'haver-te vist defensar els nostres colors. Gràcies per tot, Virginia Torrecilla. Ets Atleti", li va agrair l'Atlètic de Madrid.

A més, les seves condicions futbolístiques, la van convertir en una jugadora gairebé indiscutible a la selecció espanyola, disputant amb l'Absoluta els Mundials del 2015 i 2019 i les Eurocopes del 2013 i 2017, i amb la Sub-19 va ser subcampiona d'Europa.