París acollirà els Jocs Olímpics i Paralímpics. Foto: Olympics

Tot just portem 5 dies del 2024, però si fem una mirada a futur, pel que fa a les competicions esportives, ens espera un any apassionant.

La gran cita dels propers 12 mesos, com passa cada 12 anys, seran els Jocs Olímpics i Paralímpics de París. La capital de França es vestirà de gala a l'estiu per acollir les dues cites, després que els anteriors, els de Tòquio 2020, estiguessin marcats per la pandèmia del coronavirus.

Més enllà d'aquesta cita multiesportiva, el futbol masculí tindrà un enorme protagonisme; de fet, és imminent l'inici de les Copes d'Àsia i Àfrica, i en els propers mesos també es disputaran l' Eurocopa i la Copa Amèrica.

Òbviament, aquest any també es dirimiran les competicions de clubs, amb la Champions League , com és habitual, com a cita estrella, la darrera temporada abans del canvi de format previst per al curs 2024-25.

Fora del futbol la Copa de l'Amèrica de vela, que tindrà com a escenari Barcelona, també es presumeix com un dels grans esdeveniments que hem d'apuntar a l'agenda. Les aigües de la capital de Catalunya acolliran la cita del 12 al 20 doctubre.

També aquest any es jugarà el Campionat d'Europa d'handbol masculí (de fet comença el dia 10 de gener vinent), es disputarà el Mundial de Natació (al febrer), se celebrarà el Campionat d'Europa d'Atletisme (al juny) i Campionat de Europa d'handbol femení (al desembre).

Més enllà d'això, també cal veure si el barceloní Sandor Martín es converteix en campió del món de boxa, com va l'estrena de Marc Márquez amb Ducati, la tornada (i qui sap si la retirada) de Rafa Nadal, les evolucions de Fernando Alonso, el possible retorn de Ricky Rubio a Catalunya...

Hi ha moltes coses per veure!