Lewandowski i Vitor Roque celebren un dels gols. Foto: FCB

El Barça està a vuitens de final de la Copa del Rei després de superar el Barbastro de Segona RFEF (2-3) en un partit que es va complicar "per errades nostres", segons el tècnic blaugrana Xavi Hernández. Les darreres 17 victòries de l'equip han estat per la mínima.

Fermín, Raphinha i Lewandowski van ser els autors dels gols barcelonistes (que van vestir de groc), mentre que De Mesa i Marc Prat van retallar distàncies per part dels aragonesos, van lluitar fins al final.





El conjunt de Xavi es va avançar gràcies a Fermín als 18 minuts. El gol va donar ales al conjunt local, tot i que el Barça es va queixar pel 0-2 anul·lat Joao Félix per un fora inexistent.

Un xut desviat de Kike va ser l'únic perillós d'un Barbastro que, tot i estar desbordat per moments, va marxar al descans viu amb el marcador curt.

L'equip aragonès va fer un pas endavant a la represa, amb més arribada només tornar al camp, però el Barça va complir la seva missió de doblar la renda. Un 0-2 de Raphinha en una successió de bones jugades d'Héctor Fort que, no obstant, va adormir en el partit l'equip més premiat de la Copa del Rei.

Van arribar els dubtes enrere, la manca d'actitud i les pèrdues de pilota, especialment de Joao Félix i Oriol Romeu. En una mala cessió del portuguès, va arribar el córner on el Barbastre va entrar amb tot per fer l'1-2 amb De Mesa. El Barça va desaparèixer del partit durant molts minuts, patint la lesió només entrar d'Iñigo Martínez, però amb una qualitat sobre la gespa que no va lluir.

Vitor Roque, Gündogan i Lewandowski, Xavi va cremar naus però el Barça no va fer olor la pilota. Israel la va tenir molt clara per fer el 2-2 i el protagonisme local va morir en una mà a l'àrea. Lewandowski va convertir la pena màxima i el Barça va respirar a Copa de penal, igual que a la Lliga dijous contra Las Palmas, encara que el Barbastre va tenir l'última paraula amb el 2-3 de Prat.