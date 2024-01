Miranda, amb el cinturó. Foto: Europa Press

La boxejadora Jennifer Tormenta Miranda es va proclamar campiona del món el passat 7 de gener en derrotar, per decisió unànime dels jutges, l'argentina Lara Altamirano al quadrilàter instal·lat als Cinemes Callao de Madrid.

El mundial interí del pes ploma de la WBA (Associació Mundial de Boxa) es va decidir a la capital espanyola amb triomf per a la de Cadis que va defensar el seu invicte davant d'una rival que arribava amb el mateix balanç (9-0-0) però que no va tenir el protagonisme de l'andalusa sobre el ring.

L'andalusa, de 37 anys, va ser la reina de l'afició local a l'espectacle preparat per l'escola The Boxer Club (TBC) i batejat com a Noche de Reyes & Reinas. Miranda es va imposar per 100-90, 99-91, 100-90, en un combat renyit i ajustat també a la resolució dels jutges.