Dia trist per al futbol mundial després que la llegenda futbolística alemanya, Franz Beckenbauer , morís diumenge passat als 78 anys. El jugador va consagrar-se com un dels millors defenses de la història, arribant a ser el primer a aconseguir una Pilota d'Or i aconseguint un total de dos.

La família ha emès un comicat per donar a conèixer la notícia: "Amb profunda tristesa anunciem que el meu marit i el nostre pare, Franz Beckenbauer, va morir pacíficament mentre dormia ahir diumenge, envoltat de la seva família. Els demanem que puguin plorar en silenci i abstenir-se de fer preguntes".

Fa unes quantes setmanes, s'havia comentat el deteriorament de la salut de Franz Beckenbauer. Informes publicats pel diari alemany ' Spiegel ' indicaven que Beckenbauer havia experimentat un "deteriorament significatiu" i que qualsevol contratemps podria representar un risc "greu" per a la seva salut, que es trobava en un estat inestable.

UNA VIDA DEDICADA AL FUTBOL



Beckenbauer va emergir com una estrella en ascens durant la dècada de 1960 amb el Bayern Munic. La seva posició com a defensor central destacava per la seva elegància, visió tàctica i habilitats tècniques. Va guanyar quatre títols de la Bundesliga i tres Copes d'Alemanya amb el Bayern abans de fer el salt al futbol internacional.

El seu punt culminant com a jugador va arribar a la Copa Mundial de la FIFA del 1974. Beckenbauer va liderar la selecció alemanya cap a la victòria, marcant gols crucials i exercint un paper crucial en l'organització defensiva. A més, va ser el primer capità en la història a aixecar la Copa del Món per a Alemanya Occidental.

El seu èxit va continuar a la següent Copa Mundial el 1978, encara que aquesta vegada ho va fer com a entrenador de l'equip alemany. Encara que no van aconseguir guanyar, van arribar a la final, consolidant encara més la posició de Beckenbauer com a figura destacada al futbol mundial.

Després de la seva carrera com a jugador, Beckenbauer es va aventurar amb èxit en la gestió i l'entrenament. Va dirigir el Bayern Munic i va portar l'equip a la victòria a la Bundesliga. Després, el 1990, va aconseguir una gesta única en convertir-se en el primer home a guanyar la Copa del Món tant com a jugador com a entrenador. Alemanya Occidental va vèncer l'Argentina a la final d'Itàlia.

A més dels seus èxits en el futbol, Beckenbauer també va tenir un paper crucial a l'organització de la Copa Mundial de la FIFA 2006 a Alemanya, sent el president del comitè organitzador. Aquest esdeveniment va ser un èxit tant en termes d'organització com de participació, consolidant encara més la reputació de Beckenbauer al món del futbol.