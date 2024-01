Felip Perrone. Foto: Europa Press

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha segellat la seva passada a quarts de final del Campionat d'Europa, que s'està disputant a Zagreb i Dubrovnik (Croàcia), després de superar França (9-6) a l'últim partit de la primera fase, un resultat que, unit a la derrota de Croàcia, li ha ofert la primera plaça del grup.

Tot i haver aprofitat només dues de les seves 13 superioritats durant tot el matx, els de David Martín van resoldre un xoc incòmode on els gals van plantejar batalla durant els dos primers quarts. L'eficàcia de Felipe Perrone els últims minuts els va permetre afrontar el final amb relativa tranquil·litat.

Després de la dolorosa derrota davant Croàcia als penals (9-9, 3-5 a la tanda) i de reaccionar davant Montenegro amb una victòria (12-14), els espanyols van saltar a la piscina Bazen o Gruzu de Dubrovnik disposats a lligar el seu segon triomf del torneig.

Roger Tahull va inaugurar el marcador amb un golàs imposant-se a la defensa francesa, però el combinat gal, per mediació d'Ugo Crousillat, va aconseguir empatar la contesa per posar l'1-1 al final del primer període.

Ja en el segon, Álvaro Granados va neutralitzar fins a dues vegades l'avantatge rival, i Alberto Munarriz, a poc més d'un minut i mig per al descans llarg, va tornar la iniciativa als de David Martín (4-3).

A la represa, Granados i Perrone van ampliar la renda (6-3) i el mateix gol de Tahull semblava donar aire al combinat ibèric, encara que França encara no havia dit la seva última paraula. Un parcial de 0-2 per als de Florian Bruzzo va tornar la tensió al matx (7-6) fins que Perrone, amb un gol quan faltaven un minut i un altre amb només 24 segons per davant, garantien el triomf d'Espanya.

Posteriorment, la derrota dels croats a la tanda de penals davant Montenegro (15-13) li permetia assolir la primera posició del grup, cosa que farà que s'enfronti el proper divendres 12 a quarts a Geòrgia o al primer classificat del Grup D, previsiblement Romania.