Rubio, a la seva etapa a Cleveland. Foto: Cavs

El Govern ha concedit al jugador de bàsquet del Masnou Ricky Rubio la Gran Creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu , la màxima distinció que pot rebre un esportista espanyol i que rebrà per ser “un exemple dins i fora de la pista”.

L'anunci s'ha fet aquest dimarts 9 de gener, després de la celebració del Consell de Ministres, per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, el ministeri del qual ha estat el que ha proposat aquest reconeixement, que es produeix tot just una setmana després que el català anunciés que posava fi a la seva carrera a la NBA. El català, campió del món el 2019 amb la selecció espanyola i elegit MVP del torneig , va deixar l'estiu passat la pràctica esportiva quan estava concentrat amb el combinat nacional per a la Copa del Món del 2023 per "cuidar" la seva "salut mental".

Al seu palmarès, també llueixen amb la selecció espanyola dos ors i dos bronzes europeus i dues medalles olímpiques, la plata de Pequín 2008 i el bronze de Rio 2016, mentre que amb el FC Barcelona va guanyar principalment l'Eurolliga del 2010 i la Lliga ACB de 2011. El base va aixecar tres Copes del Rei, una amb el club on es va criar, el Joventut, i dues amb el conjunt blaugrana.

A més, el ministeri també ha destacat que Ricky Rubio "destaca a més per la seva tasca fora del parquet a través de la fundació que porta el seu nom ( The Ricky Rubio Foundation ), que desenvolupa diferents projectes de caràcter social, i la seva implicació en la visibilització de la salut mental".

La ministra va voler destacar a més de la “faceta esportiva, una molt important també de Ricky Rubio des d'un aspecte social”. "Presideix una important fundació que treballa fonamentalment per a la prevenció del càncer, però també per generar aquesta inclusió de les persones amb algun tipus de discapacitat a l'àmbit esportiu i sobretot també treballa enfocant importants activitats per a la salut mental", ha apuntat.

"Aquesta és la màxima distinció que s'atorga a qualsevol esportista espanyol i enteníem que, sens dubte, el palmarès i la trajectòria de Ricky Rubio el feien també mereixedor d'aquest reconeixement perquè és un exemple dins i fora de la pista", ha sentenciat.