Un dels últims partits entre blancs i matalassers. Foto: Europa Press

Real Madrid i Atlético de Madrid es veuen les cares a les 8 del vespre aquest dimecres 10 de gener a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a l'Al-Awwal Park de Riyad, l'estadi on juga l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo . És el primer dels tres que mesuraran dos dels equips de Madrid en poc menys d'un mes.

Els d'Ancelotti seran els locals com a guanyadors de la Copa del Rei, mentre que els de Simeone juguen la competició després d'haver acabat la Lliga 2022-23 en la tercera plaça.

Tots dos s'han enfrontat 3 cops a la Supercopa amb una victòria, un empat i una derrota. Els dos primers partits van ser a la temporada 14/15 quan es jugava a doble partit. El títol llavors va caure per als de Simeone. La moneda es va capgirar a la 19/20 quan els blancs llavors entrenador per Zidane es van imposar per 4-1 a la tanda de penals.

El derbi madrileny es podrà veure a Movistar Plus+ i Movistar Supercopa d'Espanya a Movistar (7 i 58) ia Orange (108).