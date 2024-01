Giráldez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El Washington Spirit, equip de la NWSL, la lliga nord-americana femenina de futbol , va confirmar el passat dimarts 9 de gener que serà el destí del tècnic Jonatan Giráldez quan aquest acabi la seva etapa aquesta temporada al Barça.

L'entrenador gallec va anunciar el desembre del 2023 que no continuaria al conjunt blaugrana, al qual dirigeix des del 2021 en lloc de Lluís Cortés, i ara seguirà amb la seva carrera esportiva als Estats Units, segurament el país amb més potencial futbolístic a nivell femení.

"Washington Spirit anuncia que Jonatan Giráldez, del FC Barcelona Femení, s'incorporarà com a nou entrenador del club. Aquesta mesura és part del compliment de la visió del club de construir l'organització esportiva més destacada amb una cultura guanyadora d'alt rendiment. Giráldez aporta un historial comprovat de victòries en tots els nivells del futbol femení”, va subratllar la franquícia capitalina.

Michele Kang, propietària de l'equip, va apuntar que Giráldez "és la millor opció per liderar" les seves jugadores. "El seu compromís amb l'excel·lència i l'alt rendiment és insuperable i els resultats parlen per si sols. Estem agraïts per la seva decisió d'unir-se a nosaltres, ens ajudarà a portar el nostre esperit al nivell següent tant per a les jugadores com per als aficionats", ha remarcat. .

"Estic molt entusiasmat amb l'oportunitat de liderar l'equip i formar part de la família Washington Spirit. És un gran honor i una responsabilitat més gran ajudar a portar el club al següent nivell, així que dedicaré el meu cor i la meva ànima perquè tots al equip estiguin orgullosos i siguin part d'una cosa gran", va assenyalar el biguès a la web del seu nou club.