El FC Barcelona arriba a la Supercopa d'Espanya en el moment més delicat des que Xavi Hernández es fes càrrec de l'equip, a set punts del liderat a LaLiga EA Sports , encadenant 21 partits sense aconseguir la victòria per més d'un gol de diferència i amb problemes en defensa, el seu gran valor la temporada passada. El partit de semis d´aquesta competició es disputarà aquest dijous a les 20.00h al KSU Stadium, i es podrà veure a Movistar Supercopa d´Espanya.

El conjunt blaugrana vol fer que la primera oportunitat de guanyar un títol aquest any li pugui tornar a suposar un punt d'inflexió d'una temporada en què, de moment, ha anat de més a menys. El torneig que es juga a terres àrabs va suposar el primer títol de Xavi Hernández com a entrenador culer l'any passat. Un èxit que va ser el preludi d'una temporada amb èxit en què el Barça va tornar a alçar-se com a campió de Lliga quatre anys després.

Les sensacions amb què els pupils de Xavi arribaven a la Supercopa d'Espanya la temporada passada eren semblants a les del present curs. Encara que a la jornada prèvia a la disputa del títol a l'Aràbia s'havien col·locat líders de la classificació, la seva eliminació a la Champions League i les dificultats per passar la ronda setzens de final de la Copa, en què van necessitar una pròrroga per vèncer el Intercity (3-4), generaven força dubtes sobre l'equip.

Dubtes que no va dissipar l'equip a la semifinal contra el Betis, en què tot i avançar-se fins a dues vegades, va necessitar una tanda de penals per accedir a la final, en què esperava el Reial Madrid. Però en el partit pel títol davant del seu màxim rival, el FC Barcelona es va exhibir i es va endur el Clàssic amb un contundent 3-1, maquillat amb un gol de Benzema al descompte i en un matx en què va brillar el centre del camp blaugrana i en què van passar per sobre d'un Reial Madrid impotent. De fet, el club va llançar el missatge que s'acostava una 'Nova Era'.

I això va semblar que es va confirmar inicialment perquè des d'aquell moment la temporada del Barça va agafar una bona dinàmica de resultats. Després del títol a Aràbia, l'equip 'culer' va encadenar sis victòries consecutives a la Lliga i nou partits consecutius sense perdre en totes les competicions (8 victòries i 1 empat). Arreón que, juntament amb les ensopegades del Reial Madrid, van allunyar l'equip madridista a 8 punts a la Lliga.

Aquesta distància es convertiria en definitiva per a un Barça que, no obstant, va anar afluixant i no va poder donar més alegries a la seva afició després de caure a la Lliga Europa ia les semifinals de la Copa del Rei precisament davant els de Carlo Ancelotti, que van girar a el Camp Nou amb un demolidor 0-4 la derrota 0-1 del Bernabéu.

OBLIGADA MILLORA COL·LECTIVA I INDIVIDUAL



Ara, un any després, el Barįa busca que la Supercopa d'Espanya suposi el mateix efecte que la temporada passada. I és que el curs de l'equip no està complint les expectatives fins ara. Tercer a la Lliga a set punts de Reial Madrid i Girona, i salvant amb problemes els seus últims compromisos, els de Xavi s'han complicat revalidar el títol i aquesta Supercopa pot donar una alegria i un reforç per a la segona part de la temporada on també hi ha la ambició de nou de la Champions.

La Supercopa, en què s'enfronten a semifinals al, a priori, rival més assequible, el CA Osasuna, serà el primer intent d'un equip que necessita millorar les sensacions després d'encadenar 21 partits sense aconseguir vèncer per un avantatge superior a un gol . A més, els registres defensius dels catalans no s'acosten ni de lluny als de la campanya passada, i en 19 partits de lliga ja han encaixat dos gols més que tota la temporada passada i rep 1,2 de mitjana més per partit, comptant totes les competicions.

A més, les lesions estan castigant un equip que arriba a la semifinal sense Pedri, Gavi, dos dels millors jugadors en el títol aconseguit el curs passat a terres àrabs, i Joao Cancelo. Encara que no és aquest l'únic problema dels culers, que han vist com les seves individualitats no carburen.

Robert Lewandowski , 'Pichichi' la temporada passada, ha marcat tan sols dos gols en els seus últims 10 partits amb el Barça. Un rendiment anotador molt pobre, i pel qual cal remuntar-se fins al 2014 per veure un any natural en què hagi anotat menys que els 24 ha marcat el 2023.

Tampoc no estan complint les expectatives dos dels grans fitxatges de la temporada: Joao Felix i Ilkay Gündogan. El portuguès, que va arrencar l'any amb bons partits, ha anat de més a menys, i fins i tot ha perdut el lloc a l'onze titular en els últims partits. Fins ara, la seva temporada a nivell numèric es resumeix en 6 gols i 3 assistències als 22 partits que ha jugat en totes les competicions. En el cas de l'alemany no són tant els números sinó la sensació que no ha trobat l'engranatge per, juntament amb De Jong, formar una medul·lar a l'abast de molt pocs.

Per això, Xavi i el seu Barça tornen a apel·lar a l'esperit de la Supercopa per capgirar una temporada que sembla complicada, amb l'afegit que seria treure un títol sobretot a un Reial Madrid on tot sembla marxar costa avall en aquest moment.