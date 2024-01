Elena Ruiz, una de les jugadores de l?equip. Foto: RFEN

La selecció espanyola femenina de waterpolo es va imposar amb autoritat (13-5) a Grècia per assolir la final del Campionat d'Europa 2024 que s'està disputant a Eindhoven (Països Baixos) , on s'enfrontarà a l'amfitriona, el botxí a la final del Mundial de l?any passat.

Les de Miki Oca van complir amb el seu favoritisme davant unes gregues que buscaven a més lligar la seva presència als Jocs Olímpics de París 2024, encara a la mà si aconsegueixen el bronze contra les italianes. Espanya s'enfrontarà dissabte 13 amb una orella que li va tancar les portes de l'or mundial a Fukuoka 2023 i que va vèncer (7-6) Itàlia en una segona semifinal molt més atapeïda.

A la primera, les espanyoles van encaixar el 0-1 al primer minut però a partir d'aquí van ser una màquina en atac i en defensa, i el waterpolo femení espanyol va assegurar la seva presència en una nova final europea, la tercera seguida a la recerca del quart or del seu palmarès. La vigent doble campiona d'Europa va aguantar l'agressivitat grega al segon parcial i va tornar a copejar a la represa.

Abans del descans va ser el moment de les gregues, amb els àrbitres donant més superioritats a les hel·lenes, tot i que Espanya va reclamar també les accions de molta intensitat a la boia. Les d'Oca, en canvi, van aprofitar molt millor aquesta superioritat.

Com en el 5-1 inaugural, Espanya va brillar amb un 4-1 al tercer parcial ia Grècia se li va anar acabant la gasolina i la fe a batre una campiona que no va regalar ni un centímetre. La subcampiona del món i olímpica va controlar el partit, no va permetre el ritme grec en les transicions i va manejar un seriós matalàs a l'últim parcial.

La meta Chrysi Diamantopoulou va acabar sent la millor de Grècia, evitant que el partit morís molt abans, mentre que Eleni Xenaki va ser l'única que va funcionar en atac. Espanya, que va sumar la seva 13a victòria, més un empat, en els últims 14 partits contra Grècia, va signar una actuació coral, amb dos gols de Bea Ortiz i tres de Judith Forca com a destacades.

"Crec que ha estat un partit molt seriós. En tot moment hem mantingut el que hem plantejat des del començament. És la clau d'aquest partit, mantenir una bona defensa i en atac potser ens hem encallat una mica més en alguns moments però el duel estava encaminat ", va dir Oca en declaracions facilitades per la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN).