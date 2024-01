Oriol Romeu / EuropaPress

Molts esportistes s'han vist les cares amb l' Agència Tributària , sent acusats d'evadir les obligacions fiscals i tributar en altres països per pagar menys impostos. Tot i que és una pràctica massa comuna i molts han estat condemnats, com és el cas de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Luka Modric, entre molts altres, n'hi ha d'altres que sí que han vençut l'organisme fiscal.

El més recent és el cas d' Oriol Romeu , el centrecampista que juga actualment al Barça. Fa més de sis anys que el jugador lluita amb Hisenda per evitar un pagament de 73.077 euros corresponent a l'IRPF del 2014.

Tot i que l'Agència Tributària sosté que el centre dels seus interessos econòmics era a Espanya aquell any, Romeu ha aconseguit que el Tribunal Suprem reconsideri el cas. El seu principal argument per impugnar la reclamació és evident: durant l'any 2014, ell era considerat resident fiscal al Regne Unit.



L'agost del 2017, Hisenda va notificar a Romeu un deute de 73.077 euros , davant del qual el futbolista va optar per recórrer als tribunals. Inicialment, va presentar el seu cas davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya, que va donar suport parcialment als seus arguments. Després, va portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , que també li va donar la raó en un altre aspecte: encara que els dos tribunals van acceptar la premissa que hauria d'haver tributat a Espanya, van concloure que Hisenda havia excedit les seves atribucions en imposar-ne tres sancions.



Les dues decisions van permetre a Romeu eludir multes que pujaven als 60.000 euros. Tot i això, al mateix temps, van confirmar la premissa que hauria d'haver complert amb les seves obligacions tributàries a Espanya i van ratificar la liquidació de més de 70.000 euros per l'IRPF del 2014.

Amb l'objectiu d'evitar aquest darrer pagament, el futbolista va apel·lar al Tribunal Suprem i ha acordat revisar l'expedient. El que es debatrà és si el 2014 el Regne Unit va emetre un certificat de residència fiscal a favor de Romeu. La defensa argumenta que aquest document hauria d'invalidar qualsevol reclamació tributària per part d'Espanya. Tot i això, fins ara, tant l'Agència Tributària com els tribunals esmentats han descartat aquesta conclusió. Una de les raons és que Romeu tampoc va tributar en cap moment al Regne Unit ni a Alemanya pels seus ingressos globals.

DANI PEDROSA

Un altre dels exemples d'esportistes que van guanyar Hisenda va ser Dani Pedrosa. L'Audiència Nacional va fallar a favor del pilot quan l'Agència Tributària li reclamava més d' 1,7 milions d'euros per l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent als anys 2005 i 2006.

Dani Pedrosa / Europa Press

El 2015, Hisenda va incloure Pedrosa a la llista de morosos per un deute de 7,85 milions. No obstant, aquell mateix any, el seu advocat va emetre un comunicat advertint que el deute no era ferm en via administrativa, cosa que significava que fins aquell moment ni tan sols els tribunals economicoadministratius del Ministeri d'Hisenda havien validat en última instància la legalitat i procedència de la reclamació. Des de llavors, el pilot va desestimar almenys quatre reclamacions de l?Agència Tributària.

DANI ALVES

Els problemes de Dani Alves amb la justícia vénen de llarg, tot i que els motius eren òbviament diferents. En l'àmbit econòmic, el brasiler es va 'alliberar' de pagar dos milions d'euros a Hisenda, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dels anys 2013 i 2014.

Tot i les al·legacions de l'Agència Tributària sobre possibles irregularitats en la cessió dels drets d'imatge al Futbol Club Barcelona, la Sala Contenciosa va desestimar aquests arguments: “Anul·lem la resolució recorreguda, així com la liquidació de què porta causa. Condemnem a l'Administració demandada al pagament de les costes processals ”.

XABI ALONSO



Xabi Alonso també va ser un dels que va aconseguir vèncer l'Agència Tributària als tribunals. Mentre que altres futbolistes acusats de delicte fiscal van optar per arribar a acords amb Hisenda per evitar possibles sancions més severes, l'exfutbolista tolosarra va triar sostenir la seva posició davant del fisc, defensant la seva innocència fins al final. Finalment, va acabar triomfant.