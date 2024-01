Amb una història plena de rivalitat, aquesta final promet emocions intenses i tàctiques audaços per part dels entrenadors Carlo Ancelotti i Xavi Hernández. EP

Aquest diumenge, l'estadi Al-Awaal de Riad es prepara per acollir l'enfrontament cim del futbol espanyol: el Reial Madrid i el Barcelona es disputaran el títol de la Supercopa d'Espanya en una final que va més enllà del que és merament esportiu, representant un pols entre dos gegants del futbol.

L'últim enfrontament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys va afavorir el Reial Madrid (1-2), però el Barcelona va ser superior a gran part del joc.

El tècnic del Reial Madrid, Ancelotti, té l'oportunitat de superar Zidane com el segon entrenador amb més partits dirigits a la història del club. A més, si aconseguia la victòria, igualaria en títols el llegendari Zidane.

Per al Barcelona, dirigit per Xavi Hernández, la final a Riad evoca la possibilitat de replicar la destacada actuació de l'any passat, on van vèncer el Madrid (1-3). Tot i les baixes per lesió, la presència de Pedri a l'onze titular reforça les expectatives de l'equip.

Aquest enfrontament no només determinarà el guanyador de la Supercopa d'Espanya, sinó que també pot influir en la moral i la confiança dels dos equips per a la resta de la temporada. La rivalitat entre el Reial Madrid i el Barcelona, més enllà de ser un títol menor, promet un espectacle futbolístic d'alt nivell i emoció per als aficionats.

Tots dos conjunts arriben al duel en un bon moment. El Reial Madrid, invicte en els darrers vint partits, buscarà la dotzena Supercopa d'Espanya. Per part seva, el Barcelona, encara sense poder comptar amb alguns jugadors clau per lesions, buscarà reforçar la seva autoestima i confirmar el projecte en construcció.

ALINEACIONS PROBABLES

REIAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinícius i Rodrygo.



FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto, Gündogan, Pedri; Lewandowski i Lamine Yamal.