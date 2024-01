Els blancs, a l'hora d'alçar el títol. Foto: Europa Press

El Reial Madrid es va proclamar campió de la Supercopa d'Espanya en golejar per 4-1 un fràgil FC Barcelona a la final celebrada a l'Aràbia Saudita . Sense joc ni ànima, els de Xavi Hernández van ser atropellats per l'equip de Carlo Ancelotti, que es va cobrar la venjança de l'edició de l'any passat i va demostrar més ullal des del xiulet inicial per portar el trofeu a les vitrines del Santiago Bernabéu. Vinícius , autor d'un hat trick, va ser un malson per al Barça, que només va somriure amb el gol de Robert Lewandowski .

Va sorprendre des del començament la posició molt oberta dels dos teòrics puntes madridistes, Vinícius i Rodrygo. Va ser en una d'aquestes situacions quan l'extrem paulista va rebre a la dreta amb la defensa blaugrana descol·locada gràcies al desmarcatge inicial de Dani Carvajal . El '21' va penetrar amb convenciment, però no va connectar un bon xut gairebé a àrea petita.

Un primer ensurt merengue que van replicar els de Xavi sense parar. Després d'un error de la defensa blanca, Ferran Torres va tocar lleugerament una pilota llarga ja a l'àrea gran que va rebutjar la defensa, amb el tauró recollint de nou la pilota de taló, encara que a les mans de Lunin.

La màgia de Bellingham amb prou feines va trigar a aparèixer 5 minuts. El migcampista va rebre al cercle central d'esquena, es va girar ràpid i va veure la cursa a l'espai de Vinícius per deixar sol el brasiler davant Iñaki Peña, a qui el '7' va regatejar, manant sense oposició la pilota a la xarxa.

L'1-0 va donar ànim a un elèctric Madrid que va fer olor de la sang i que va poder fer el segon uns segons després, gràcies a la pressió alta de Valverde, però el meta blaugrana va aturar la rematada, una mica forçada, de Rodrygo. Tot i que no va trigar gaire més a arribar aquest 2-0, amb una fórmula gairebé idèntica.

De nou, els blancs van matar en profunditat un Barça que feia aigua enrere. Bellingham, pressionat, es va treure del barret de copa un enviament llarg perquè corregués a l'espai l''11' madridista, que va servir davant Peña el doblet a Vinícius, confirmant la fructífera arrencada d'un dominant i còmode Madrid, en un inici de partit vibrant.

Els de Xavi intentaven amb possessions llargues trobar el seu lloc al partit, i es va poder connectar amb una rematada al travesser a l'11' de Ferran. Però si no era el pal era un encertat Lunin, que va treure dues ocasions clares a Lewandowski, evitant que el conjunt català es fiqués, amb molt de temps per davant, a la final.

El Barça va anar creixent a poc a poc i va obtenir el desitjat premi. Davant d'un Madrid que va començar a contemporitzar i que oblidava a poc a poc la porteria blaugrana, Lewandowski va canviar completament l'escenari amb una plàstica i efectiva volea a la frontal, després d'una jugada ben embastada que va anar enfonsant a poc a poc els d'Ancelotti.

El 2-1 no va donar la fermesa esperada a un Barça que li va durar poc l'alegria. Els blaugranes van fer un pas enrere i, després d'una llarga possessió madridista, Tchouaméni es va inventar una centrada des de la dreta que esperava Vini, que no va poder rematar molestat amb el braç i la cama per Araujo. Martínez Munuera no va dubtar a assenyalar penal i el brasiler no va fallar, completant un 'hat-trick' en 39 minuts, per tornar a noquejar el FC Barcelona.

Pedri va tenir la darrera abans del descans, i la segona meitat va començar amb el mateix guió. Molt temps i pilota per al Barça, però sense el ullal que sí que tenia el Madrid, en bloc baix i còmode a la contra amb un parell de urpades de Vinícius i Bellingham que van acabar en res.

Amb la tranquil·litat del marcador a favor, els blancs es van agradar en les seves possessions, sempre pivotant sobre Bellingham, que va deixar un parell de regats i centelleigs per a la galeria. El duel va entrar en punt mort i Xavi va intentar agitar el vesper amb l?entrada de Joao Félix, Lamine Yamal i Fermín López.

Però no hi va haver temps per a la reacció, perquè Rodrygo va sentenciar definitivament la final amb el 4-1 passada l'hora de joc gairebé a plaer, després d'un rebuig d'un erràtic Koundé dins l'àrea. El trofeu ja tenia el nom del Madrid, que fins i tot va veure superior el domini amb l'expulsió per doble groga d'Araujo, en entendre l'àrbitre que una entrada sobre Vinícius era temerària, veient per tant la segona targeta i deixant el seu equip amb deu.

Els blancs van seguir empenyent i amb l'explosiu Brahim al camp va gaudir d'un parell d'oportunitats a les botes de l'hispanomarroquí i de Bellingham, enviant en una contra la pilota al pal, perdonant la maneta. El Barça es va acostar tímidament a la porteria de Lunin, amb una gran acció individual de Joao Félix sense èxit.