La de Sant Pere de Ribes, amb el premi. Foto: X (@fcbfemeni)

La migcampista del Barça Aitana Bonmatí va culminar, dilluns passat 15 de gener, el seu sensacional any 2023 amb la consecució del premi The Best a la millor jugadora de la FIFA, reconeixement que uneix la Pilota d'Or i que igualment va guanyar per primera vegada al seu carrera esportiva, rellevant al palmarès Alexia Putellas, guanyadora el 2021 i 2022.

La de Sant Pere de Ribes, que el 30 d'octubre passat va conquistar la seva primera Pilota d'Or , va confirmar que era la gran favorita a endur-se el trofeu, que premia la millor jugadora del futbol femení entre l'1 d'agost del 2022 i el 20 d'agost del 2023, data de la final del Mundial femení, superant en les votacions la seva compatriota Jenni Hermoso i la davantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo.

Bonmatí va ser la més votada tant pels i les seleccionadores, les capitanes, els mitjans i els aficionats , sumant un total de 52 punts, 12 més que Caicedo, segona, i 16 més que Hermoso, que va repetir el tercer lloc de l'edició de 2021. Destacable va ser també el quart lloc de la jove davantera del FC Barcelona i de la selecció Salma Paralluelo, que va aconseguir 32 punts, mentre que Mapi León, també del conjunt blaugrana, va ser onzena (10 punts).

Irene Paredes, com a capitana, va votar en primer lloc a la Pilota d'Or, amb la central apostant també per Jenni Hermoso i per l'anglesa Keira Walsh, companya d'equip, mentre que la seleccionadora Montse Tomé va posar la davantera madrilenya davant de la catalana i va completar la seva votació amb Salma Paralluelo.

"Fa dues setmanes quan acabava el 2023 em va entrar certa nostàlgia, va ser un any excepcional, únic i que recordaré tota la vida. Començar el 2024 recollint aquest premi és un orgull, però els dec als equips als quals ha pertangut, el Barça i la selecció, per la gran temporada que hem fet”, va assenyalar Bonmatí després de recollir el premi.

La migcampista, en català, va donar les gràcies a "companyes, staff , directiva i treballadors del club", cosa que va estendre també a l'equip nacional. "Sense vosaltres no estaria aquí rebent aquest premi ni seria la jugadora que sóc avui dia", ha advertit, sense oblidar els seus éssers estimats i persones que l'han "acompanyat pel camí".

"Per últim, m'agradaria felicitar totes les nominades i dir que estic orgullosa de ser membre d'una poderosa generació de dones que estan canviant les regles del joc i del món", va sentenciar la anglès.

L'ÚLTIM DE MESSI?

Per la seva banda, Leo Messi, actualment a l'Inter Miami de la MLS , va guanyar el seu tercer The Best després dels de 2019 i 2022.

El jugador, que l'any passat també va ser a les files del París Saint-Germain francès, va conquistar d'una manera una mica sorprenent aquest reconeixement, que uneix la Pilota d'Or del mes d'octubre passat, davant del davanter noruec Erling Haaland (Manchester City ), que es perfilava com el gran favorit pel triplet amb el seu equip i els seus 52 gols en 53 partits.

De fet, el jugador de Rosario, que no va anar a la gala igual que l'atacant, va acabar empatat a 48 punts amb el futbolista nòrdic, i va resultar vencedor per haver sumat més primeres posicions per part dels capitans dels combinats nacionals. La tercera plaça va ser per al davanter francès Kylian Mbappé (PSG), segon l'any passat i que en va sumar 35.