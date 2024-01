Mourinho s'ha quedat sense feina. Foto: AS Roma

"L' AS Roma anuncia que José Mourinho i els seus col·laboradors tècnics deixaran el club amb efecte immediat". Així ha anunciat, el club de la capital italiana, la destitució de The Special One, el matí d'aquest dimarts 16 de gener.

El conjunt romanista és novè a la Sèrie A i en els últims 3 partits encadena 2 derrotes i 1 empat, cosa que ha estat el detonant de la sortida del portuguès.

“Sempre tindrem grans records de la seva gestió, però creiem que, pel bé del club, cal un canvi immediat. Desitgem a José i els seus col·laboradors el millor per al futur”, asseguren els dirigents romanistes en un comunicat.

Amb la Roma, club al qual va arribar al maig de 2021, ha guanyat la primera edició de la història de la Conference League.