Foto: EuropaPress

El FC Barcelona i el Reial Madrid disputaran aquest dimecres (19.00 hores/La 2) la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya Femenina , un duel amb color blaugrana i en què les madridistes intentaran aparcar els dubtes que estan tenint aquesta temporada per més competitives que fa dos mesos.

El campió de la Lliga F i el subcampió de la Copa de la Reina batallaran per ser el segon finalista de dissabte a l'Estadi Municipal Butarque de la localitat madrilenya de Leganés. En principi, l'actual campió d'Europa surt com el favorit al títol i voldrà evitar qualsevol sorpresa davant d'un rival que ha estat en aquest torneig on l'ha aconseguit plantar més problemes.

L'equip de Jonatan Giráldez i d' Alberto Toril es veuen les cares per segona vegada en aquesta campanya i per tretzena vegada des de l'entrada oficial del Reial Madrid al futbol femení i, de moment, el Barça ha estat el gran dominador amb ple de victòries , 42 gols anotats i tan sols sis encaixats, uns números que indiquen que la distància entre tots dos segueix sent força gran.

De fet, l'últim duel, de fa pràcticament dos mesos, al torneig domèstic, es va saldar amb maneta del FC Barcelona davant un Reial Madrid que només va poder aguantar fins que Aitana Bonmatí va obrir el marcador passat el quart d'hora i que va evidenciar que aquest any no acaba d'estar tan sòlid com abans. La golejada rebuda al Lluís Companys va ser el seu tercer partit davant les actuals campiones sense poder marcar i per això necessitarà un partit que no només fregui la perfecció a les dues àrees sinó que a més rebi l''ajuda' d'un dia no gaire inspirat del seu rival.

Tot i això, si en alguna competició el conjunt madridista ha creat força problemes al blaugrana ha estat a la Supercopa on es creuaran per tercera vegada, totes elles a les semifinals. Així, a l'edició del 2022, va caure a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) per 1-0, amb gol d' Alexia Putellas al minut 91.

La doble Pilota d'Or va evitar una pròrroga que sí que es va donar l'any passat quan l'equip de Toril va aconseguir igualar al José Fouto de Mèrida el gol inicial de Claudia Pina amb un gran gol de falta de Caroline Weir i on no va poder aprofitar que el de Giráldez es va quedar amb deu des del minut 60 per expulsió d'Irene Paredes per acabar caient per 3-1 en el temps suplementari.

Amb tot, el FC Barcelona no tindrà cap tipus de relaxació per segellar amb la màxima comoditat possible la seva passada a la tercera final consecutiva i intentarà imposar des del xiulet inicial el seu estil i la seva pressió amb què intentarà asfixiar un Reial Madrid que arriba una mica més animat després d'un dur final del 2023 amb l'eliminació de la Lliga de Campions on encara no ha guanyat cap xoc i amb l'obligació principal de fer-li de nou el matx el més llarg possible una vegada més.

Jonatan Giráldez segueix amb les baixes conegudes d'Alexia Putellas, Mapi León i Fridolina Rolfö, però ha recuperat Marta Torrejón i Cata Coll, encara que en el cas de la porteria sembla que jugarà Sandra Paños, mentre que Alberto Toril té el dubte de l'estat físic d'Olga Carmona, que no va jugar a la Copa de la Reina contra el Betis, i de la davantera Signe Bruun, que porta sense jugar des de finals de novembre.