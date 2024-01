L'eufòria després de la victòria a la final. Foto: RFEN

La selecció espanyola masculina de waterpolo és, per primera vegada a la seva història, campiona d'Europa. Els de David Martín van derrotar a la final de l'Europeu l'amfitriona, Croàcia, per 10-11, un èxit que a més dóna el bitllet als Jocs Olímpics de París.

En un partit de màxima tensió i igualtat, trencar la maledicció continental per als espanyols es va resoldre en un sensacional quart final de l'equip espanyol, liderat per la seva defensa i un Edu Lorrio que va tancar la porteria rellevant en aquests minuts decisius Unai Aguirre i amb dues accions genials d' Álvaro Granados.

Els balcànics, que havien arribat a dominar a l'inici del matx per tres gols, no van poder reeditar la seva corona, que la van cedir a un combinat espanyol que va resistir i va lluitar contra tot per tancar un palmarès al qual només faltava aquest metall i que des de l'arribada de Martín al càrrec va sumar la setena medalla. Després de perdre les finals del 2018 i el 2020, el waterpolo masculí va aconseguir l'únic or que li faltava en el quart intent i que uneix l'olímpic del 1996 i els tres mundials del 1998, 2001 i 2022.

Sota un gran ambient, els dos finalistes van augurar una gran batalla com la de la primera fase que es va decidir als penals. Els dos atacs van començar encertats i Espanya es va arribar a posar per davant després d'un gol de Munarriz 2-3, però va arribar el primer moment delicat del partit per als espanyols.

L'equip espanyol va patir un embús en atac i va passar gairebé 5 minuts sense veure porteria. L'amfitriona no va desaprofitar aquest favor i algun problema al replegament per amenaçar de trencar la final. La campiona d'Europa es va posar 6-3 per a guirigall de la grada, però va despertar el rival per tornar a ficar-se en el xoc i arribar amb totes les opcions al descans després d'una bona doble parada d'Aguirre i un gol de Bustos.

Després del petit període de reflexió, el combinat nacional va sortir més intens en defensa. Sanahuja va aconseguir igualar la final (7-7), però Espanya no va aconseguir aprofitar les seves opcions per posar-se al davant i portar el nerviosisme al rival. Bijac va créixer a la porteria balcànica i els gols de Zuvela i Fatovic van acostar Croàcia a l'or quan faltaven el quart final.

Però en els vuit minuts finals va sortir la millor versió de l'equip de David Martín. El tècnic va decidir un canvi de porter i va ficar Edu Lorrio, i aquest va respondre amb molta seguretat i no va concedir ni un sol gol, mèrit compartit per uns companys que no van donar respir aquesta vegada als croats.

Bijac va intentar mantenir amb les seves parades els seus per davant, però la selecció espanyola va arribar inspirada als minuts decisius, sobretot a la figura de Granados que, primer va posar el 10-10 i, posteriorment, va fer un llançament de geni per posar el 10-11. Quedaven 46 segons i Espanya, malgrat una inferioritat, va aguantar per assolir finalment la glòria europea.