L'equip celebra un dels 4 gols. Foto. FCB

El Barça va derrotar el Real Madrid (4-0), amb doblets de Mariona Caldentey i de Salma Paralluelo , i es va classificar per a la final de la Supercopa d'Espanya que s'està disputant a Leganés, on dissabte que ve 20 lluitarà pel títol amb el Llevant al mateix escenari.

A l'Estadi Municipal de Butarque, i encara que les madridistes es van acostar a la porteria rival amb una bona combinació entre les franceses Sandie Toletti i Naomie Feller al balcó de l'àrea, va ser el Barça qui va obrir el marcador amb dues fogonades al quart d'hora.

Després d'una ocasió d' Ona Batlle , el conjunt culer va forçar un córner en què una pilota dividida entre Ingrid Engen i Freja Siri va quedar morta a l'àrea petita, amb Mariona Caldentey presta per empènyer la pilota a la xarxa. Tot just tres minuts després, la mateixa Batlle li va guanyar un esprint a Athenea del Castillo i amb això va forjar el 2-0.

La '22' blaugrana, més ràpida que la '22' blanca, va passar rauda al punt de penal perquè Salma Paralluelo regatés Ivana Andrés amb un gir sobre si mateixa, disparant a gol amb l'exterior de la seva esquerra i sense que l'altra central, Kathellen Sousa, arribés a temps d'aclarir.

Quan corria el minut 23, Aitana Bonmatí va filtrar una passada a Caldentey des del costat dret i la '9' del Barça es va plantar davant de Missa Rodríguez, però aquesta vegada la defensa del Real Madrid sí que va desbaratar l'oportunitat, amb Ivana molt atenta al passi al buit.

Va respondre a continuació l'equip entrenat per Alberto Toril, després d'un córner on la pilota va arribar rasa al segon pal i Toletti va disparar a boca de canó, però Engen va salvar in extremis. Tot i l'estirada merenga, les pupil·les de Jonatan Giráldez van ser més incisives en atac i va quedar clar amb un xut amb l'esquerra de Paralluelo per baix, que va marxar a prop del pal.

A punt d'arribar al 36', Caldentey es va internar a l'àrea rival pel costat esquerre i Ivana va fer una escombrada per la gespa, aparentment sense contacte amb la davantera blaugrana. Però l'àrbitre, Marta Huerta de Aza, va revisar la jugada a instàncies del VAR i va veure acció punible de penal.

Sense àpex de nervis, Caldentey va enganyar Missa i va transformar aquesta pena màxima per segellar el 3-0. Batlle era un constant maldecap per a Athenea i, ja en el descompte, la lateral esquerre del Barça va estavellar al travesser un fort xut a peu canviat, després d'un bonic regat de la seva companya Engen.

Si les de Giráldez havien acabat el primer temps a l'ofensiva, amb menys ímpetu van iniciar la segona meitat. Primer Graham Hansen va executar una volea, a passada de Bonmatí; i immediatament els papers es van invertir amb la flamant guanyadora del The Best posant en dificultats Missa, amb una rematada arran de gespa i que va desviar la portera merenga.

La insistència culer va tenir premi amb el 4-0 (min.52), arran d'un contraatac guiat per Graham Hansen des de la banda dreta fins a passar a Paralluelo, que es va ficar a l'àrea com una exhalació per marcar l'animació amb la defensa Kathellen, sobrepassada per la cursa de la '7' del Barça i sobrepassada en general per les circumstàncies.

Només treure el Real Madrid de centre, van recuperar les blaugranes i Graham Hansen va esgotar la línia de fons pel costat dretà, encara que el seu centre el va rematar de cap Paralluelo per sobre del travesser. Patri Guijarro ho va intentar també, a mitja segona part, mentre al Real Madrid se li havien extingit aviat les esperances de remuntada.

Giráldez va fer llavors un triple canvi, pensant ja a la final de dissabte, i va donar descans a pesos pesants del seu vestidor. Tant Caldentey com Paralluelo, amb Irene Paredes, se'n van anar a la banqueta i seran peces clau davant un Llevant que buscarà repetir la sorpresa de les semifinals, on va eliminar l'Atlètic de Madrid a la pròrroga (1-3).

Difícil missió per a l'equip dirigit per José Luis Sánchez Vera, ja que al davant hi haurà un Barça que segueix en estat de gràcia. No en va, va fregar la maneta en diverses ocasions, inclòs un xut ras de Guijarro des de la corona de l'àrea i que es va colar enganxat al pal, però va quedar invalidat per un fora de joc previ de Bonmatí.

També Asisat Oshoala va estar cerquíssima del 5-0, pressionant Missa en un rebuig. Van buscar les merengues el gol de l'honra amb Hayley Raso, recent entrada al camp, per una banda dreta que va ser l'única via de desfogament del conjunt blanc fins al xiulet definitiu d'Huerta de Aza. Després d'això, golejada certificada i bitllet de finalista per al Barça.