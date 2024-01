El madrileny ha guanyat les edicions del 2010, 2018 i 2020. Foto: Europa Press

L'avaria que ha patit Sebastian Loeb durant l'onzena etapa del Ral·li Dakar fa que Carlos Sainz acariciï el seu quart triomf general en la categoria de cotxes.

Inicialment, l'organització del raid va informar que l'alsacià estava aturat al quilòmetre 132 de la penúltima especial per una avaria mecàbuca i que havia sol·licitat "ajuda" per ser recollit "i sortir de l'especial". "Demà divendres 19 podran agafar la sortida, però la lluita per la victòria general s'ha acabat", va assenyalar el Dakar al seu perfil de X.

Tot i això, poc després, va rebre l'assistència de l'equip Hunter del Team YunXiang China T1+ i va poder reprendre finalment l'especial, encara que cedint més d'una hora amb Carlos Sainz, cosa que deixa gairebé impossible qualsevol opció de victòria, però sí de podi.

El francès era el gran rival de Sainz pel triomf final en aquesta edició del Dakar, ja que es trobava mancant dues etapes a una mica més de 13 minuts. D'aquesta manera, el veterà pilot madrileny el té ben encarrilat per aconseguir el seu quart triomf després dels 2010, 2018 i 2020, totes amb una marca diferent (Volkswagen, Peugeot i Mini) .