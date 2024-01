EuropaPress 5694269 novak djokovic de sèrbia in action during his round match against alexei

El número u del tennis mundial, Novak Djokovic, ha revelat que té una "relació especial" amb un arbre a Melbourne, que l'ajuda a meditar ia connectar-se a terra durant l'Open d'Austràlia.

Djokovic , de 36 anys, en una entrevista després de vèncer l'australià Alexei Popyrin en quatre sets al Rod Laver Arena dimecres a la nit, va dir que havia estat visitant l'arbre durant uns 15 anys.

Quan un periodista li va preguntar, Djokovic va dir: "Hi ha un arbre en particular amb què he tingut una relació especial, per dir-ho, en els últims 15 anys". El tennista ha estat albirat per la premsa tornant al jardí botànic en reiterades ocasions.

Djokovic ha explicat per què li agrada l'arbre: "Em vaig connectar amb aquest arbre. Simplement em va agradar. M'han agradat les arrels, els troncs, les branques i tot. "M'encanta cada racó dels jardins botànics. Crec que és un tresor increïble per a Melbourne tenir un parc i una natura així al mig de la ciutat".

Djokovic es va negar a identificar de quin arbre en particular es tractava, però va dir: "No puc revelar quin, intentaré mantenir-lo discret quan hi sigui per tenir el meu propi temps".

El jugador de tenis ha publicat fotografies d'ell mateix al voltant d'arbres a les xarxes socials, inclosa una en què estava descalç sobre un arbre a Londres el 2018.