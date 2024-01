Foto: EuropaPress

El FC Barcelona va superar (1-3) l' Unionistes CF aquest dijous per accedir a quarts de final de la Copa del Rei, un bitllet treballat i que va acostar i lligar al segon temps, quan va trobar les guspires que van anar enlluernant el seu modest rival . Els de Xavi Hernández van aixecar el cap després de la dura derrota contra el Reial Madrid a la final de la Supercopa.

La victòria era obligada però el Barça , que va reservar a més titulars, va tenir molts problemes per crear perill i va començar per sota al marcador. Just abans del descans, l'1-1 de Ferran va donar una mica de calma als catalans, victoriosos amb Koundé i Balde.

El Barça no va estar malament, potser més o menys en la seva versió actual, la mateixa que no li va donar per sobrepassar la defensa rival. Un Unionistes de Primera RFEF però sòlid durant tota la temporada en aquesta faceta i amb un important extra de motivació per creure en les seves opcions de furgar a la ferida del seu prestigiós rival.

El Reina Sofia no va deixar d'animar i el seu equip va estar còmode malgrat que els de Xavi van donar una mica de risc i velocitat a les passades a la recerca de l'ocasió. Sergi Roberto, en un córner, i Joao Félix, Ferran i Marc Guiu van treure el cap amb cert perill, encara que la primera, sense haver-se complert el primer minut, va ser d'Unionistas.

El rei de Copes es va salvar de la de Losada ia partir d'aquí tot va semblar encaminat a una llarga possessió blaugrana, empenyent el rival per almenys evitar les contres i amb un Balde protagonista amb la seva profunditat en banda esquerra. Tot i això, el quadro salmantí va castigar el Barça en una gran combinació que va acabar Álvaro Gómez amb un golàs de volea a la mitja hora.

No només de contres viuria l' Unionistes , encara que en aquestes transicions, quan van tornar els dubtes als de Xavi, va poder arribar la sang blaugrana al riu. El quadro local va rondar el segon però potser es va venir en excés i, d'un córner rival, va arribar el gol del Barça just al 45'. L'equip culer va agafar tot l'Unionistes al seu camp i Ferran no va fallar l'1-1.

Després del descans, el conjunt blaugrana va aconseguir el domini però la idea de com arribar a meta rival va tornar a estar ennuvolada. El tècnic visitant va fer debutar Pau Cubarsí , de 16 anys, i no va trigar a donar entrada a Pedri, Gündogan i Lewandowski a la recerca de velocitat i claredat en atac. Amb Unionistes molt tancat i, a sobre, amb un de menys per una bretxa de Losada en un cop amb Iñaki Peña, Koundé va afusellar l'1-2.

El defensa es va reivindicar amb un xut llunyà que va donar el comandament al Barça a 20 minuts del final. El conjunt local, que havia perdut presència al camp rival, va intentar arribar viu al tram decisiu. Tot i això, Balde va recuperar la seva profunditat i també va aprofitar per reivindicar la seva tasca amb l'1-3.

Una altra espurna amb què el Barça va resoldre la papereta a Copa, a falta de trobar el joc. Encara Iñaki Peña va haver de fer dues intervencions de mèrit per evitar que l'Unionistes regalés cinc minuts finals d'emoció a la seva afició. Els de Xavi es van salvar del malson per començar a guarir la ferida del Clàssic