Griezmann celebrant el gol que els donava la victòria / EuropaPress

L' Atlètic de Madrid va vèncer aquest dijous per 4-2 el Reial Madrid, amb un gol decisiu d' Antoine Griezmann i un altre de Rodrigo Riquelme a la pròrroga, i es va classificar per als quarts de final de la Copa del Rei, després d'un partit aspre a feu blanc-i-vermell i que va servir als locals per prendre's certa revenja davant del seu adversari capitalí.

En un Cívitas Metropolità a vessar, l'inici va ser de contenció per les dues parts. Dos púgils ben controlats en distàncies curtes, fins que Álvaro Morata va ocultar amb una rematada a la mitja volta dins de l'àrea, infructuós, després d'un centre-xut de Mario Hermoso per sota.

El Reial Madrid va respondre al minut 11, amb un xut amb l'esquerra de Jude Bellingham al travesser després d'un gran moviment d'arrossegament a l'àrea petita rival, canella inclosa Axel Witsel; Vinícius Jr., atent al rebuig, tenia l'espiell desviat i va enviar la pilota als núvols.

Es va estirar el conjunt madridista per obra d'Eduardo Camavinga a la medul·lar i de Luka Modric escorat a la dreta, cosa que va aprofitar Rodrygo Goes per ficar-se per escletxes de l'avançada defensa de l'Atlètic. En una d'aquestes situacions, Vini va picar la pilota perquè l''11' blanc disparés de puntera i va obligar a una parada de Jan Oblak.

El porter eslovè va repetir parada en el seu rebuig, amb Vini a la rematada des del darrere fins gairebé la línia de fons. Corria el minut 20 i els de Carlo Ancelotti es mostraven més solts que un Atlètic sense idees, encara que minut i mig més tard Rodrigo de Paul va posar a prova amb un cop de cap Andriy Lunin, espectador de luxe fins aquell moment.

Josema Giménez havia esmenat els errors blanc-i-vermells a la defensa, inclòs un tret de Vini en un altre acostament de Bellingham pel costat esquerre. El jove mitjapunta anglès, fidel al seu estil, cobria espai a banda i banda per enganxar Witsel o Hermoso; o al mateix Giménez, que li va fer una falta al 35', treta amb encert per Rodrygo.

Per això, un córner pel toc de la barrera, va néixer una jugada amb centre perillós de Rodrygo que Witsel va desviar quan Antonio Rüdiger arribava amb tot a l'esquena. A continuació, Oblak va atrapar un xut a Bellingham en una altra ocasió per a un Reial Madrid que, no obstant, va tenir una badada poc abans del descans i ho va pagar car a l'1-0.

Va baixar Morata a línia de tres quarts, va controlar la pilota i va connectar amb Antoine Griezmann , noi per a tot en els plans de Diego Pablo Simeone. El '7' de l'Atleti va passar a De Paul i aquest va mirar a l'àrea, on va centrar a la recerca de Saúl Ñíguez, la presència del qual va fer que Rüdiger toqués la pilota amb el cap i involuntàriament va assistir cap a Samu Lino.

El carriler de l'Atleti va rematar de primeres amb l'esquerra i ras, per a sorpresa de Dani Carvajal i d'un Lunin tou a la sortida. Però poc li va durar l'alegria al Metropolità, ja que Modric va penjar a l'àrea una falta llunyana i Oblak va 'cantar' en intentar refusar; va donar la pilota amb la manyopla destra, al salt amb Rüdiger i Saúl, i es va marcar l'1-1 (45').

L'empat va esperonar el Reial Madrid, que va arrencar la segona part amb una ocasió de Rodrygo en un xut amb la dreta arran de gespa que va besar el pal. Bellingham es va agradar en aquest escenari i va amargar Saúl, substituït per Nahuel Molina per tapar buits i donar una mica de vol a Marcos Llorente.

LA FORTUNA SOMRIU ALS MATALASSOS

Precisament de Llorente va néixer el 2-1, amb el rebot d'una passada a Camavinga que va arribar a l'àrea petita; Lunin es va fer un embolic amb la presència de Rüdiger, va aclarir a mitja baixa contra la cama del seu company i la pilota va quedar a la mercè que Morata l'empenyés a la xarxa (57').

Amb més punteria que pólvora estava guanyant l'Atleti, a les portes d'una fase de correcarreres. Va entrar en joc llavors el pla de cada entrenador, amb vista a dosificar en l'última mitja hora del temps reglamentari. La pròrroga no es descartava si l?equip d?Ancelotti trobava premi a la seva insistència, amb Toni Kroos i Brahim Díaz als comandaments.

Això sí, al contraatac va tenir l'Atleti una claríssima per al 3-1. Llorente va llançar la jugada, Griezmann la va amanir i Morata va culminar aquesta assistència rasa amb un xut a boca de canó, que Lunin va encertar a repel·lir. La pilota va seguir viva i els locals no van replegar bé la cavalcada cap a davant de Rüdiger, en un desajust que va ser el preludi del 2-2 (82').

Al pic esquerre de l'àrea matalàs, Vini va filtrar una passada a Bellingham i aquest, que s'havia colat entre Giménez i Witsel, va assistir amb l'exterior de la bota dreta al cop de cap de Joselu Mato al fons de les malles. Posaven pilotes les del 'Cholo' Simeone, no exemptes d'un altre ensurt en un remat d'esperó realitzat per Vini en el descompte.

Però això no va evitar la pròrroga, la vuitena en els darrers vuit derbis que eren eliminatòria directa, incloent-hi la recent a Riad (Aràbia) durant les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Aquesta vegada es va acostar primer l'Atleti amb un potent xut de Llorente, contestat per un altre de Vini des de fora de l'àrea i que va marxar desviat.

Kroos intentava governar aquest anada i tornada, mentre que l'Atleti es va encomanar al seu ullet dret. I ell va respondre a la trucada. Amb un esprint esgarrapat per la banda dreta, Griezmann es va anar centrant alhora que deixava enrere en la seva carrera Vini, que va contenir el seu marcatge per no fer penal.

Aquest parell de metres va avançar 'Grizi' per perfilar-se i batre amb un xut amb l'esquerra Lunin, una altra vegada fluix en el seu intent de fer fora. A prop de l'escaire va entrar aquesta pilota d'èxtasi per a la grada del Metropolità. Ancelotti es va treure de la màniga un pla alternatiu amb Fran García i Dani Ceballos, que a la banqueta oposada va ser contrarestat amb César Azpilicueta.

Va sortir efecte la fórmula merenga, arran d'una pilota robada per Kroos que va continuar en un xut d'un company des de fora de l'àrea, que després d'un rebot va quedar als peus de Bellingham. Va girar l'anglès sobre ell mateix, davant l'amenaça dels centrals, i va disparar ràpid; per al rebuig a la parada d'Oblak, Ceballos va córrer a la desesperada i va marcar.

Tot i això, es va assenyalar fora de joc de Bellingham i això va rebaixar el suflé del Reial Madrid. La fortuna semblava en aquesta ocasió del costat dels blanc-i-vermells, que a la contra va fer el 4-2. ' Grizi ' va domar la pilota, va passar a Memphis Depay i, decidint amb criteri, el neerlandès va assistir a Roro Riquelme perquè el del planter sentenciés el bitllet a quarts al 119'.