Foto: EuropaPress

El pilot espanyol Carlos Sainz (Audi) ha conquerit el Ral·li Dakar 2024 en cotxes, el seu quart 'Touareg' i el primer per a la marca alemanya, després de completar un ral·li gairebé sense fissures en què va saber bregar amb un recorregut dur i exigent i salvar els problemes que es van emportar els seus grans rivals.

Sainz, sense guanyar cap etapa, ha estat de llarg el pilot més regular, el millor navegador i, amb un alt ritme i velocitat de pilotatge, aconsegueix aquest Rally Dakar 2024, el quart per a ell després dels triomfs del 2010, 2018 i 2020, amb més de 1:20 hores de marge sobre el belga Guillaume de Mevius (Overdrive).

Després de la innovadora Crono 48H i una etapa 11 que va ser la clau d'aquest Dakar, amb una avaria i diverses punxades d'un Sebastien Loeb (BRX) que era, a hores d'ara, l'únic rival de Sainz, tot va quedar vist per a sentència. Sainz, conservador una vegada va veure que Loeb estava aturat, va saber que havia de tenir cap.

Així que en aquesta dotzena i última etapa , de 175 quilòmetres d'especial al voltant de Yanbu, va estirar veterania i tremp per saber que l'objectiu no era altre que arribar a la meta sense contratemps. No havia de mirar el crono, per la gran diferència de marge que tenia, sinó al terreny per evitar trampes.